'글로벌 행동의 날' 세계 곳곳서 이란 반정부 시위

▲ 독일 뮌헨에서 열린 '글로벌 행동의 날' 시위에서 참가자들이 레자 팔레비 전 이란 왕세자의 초상 아래에 '이란을 다시 위대하게'라는 문구가 적힌 포스터를 들고 있다.

레자 팔레비 전 이란 왕세자와 그 지지자들이 이란 정부에 항의하기 위해 조직한 '글로벌 행동의 날' 시위에 현지 시간 14일 세계 곳곳에서 수십만 명이 집결했습니다.현지 언론들에 따르면, 팔레비 왕세자가 대중연설을 한 뮌헨에서는 25만 명이, 캐나다 토론토에서는 35만 명이 참가했고 팔레비의 딸이 연설한 미국 로스앤젤레스에서도 대규모 시위가 열렸습니다.영국 런던과 이스라엘 텔아비브, 포르투갈 리스본에서도 시위가 열렸습니다.이번 시위는 이란 당국이 지난해 12월부터 물가상승 등으로 촉발된 전국적 시위를 폭력적으로 진압한 데 대한 항의를 표시하기 위해 조직됐습니다.미국에서 활동하는 인권운동가통신(HRANA)에 따르면 확인된 이란 시위 사망자 수는 6천872명이며 이 가운데는 어린이 150여 명도 포함됐습니다.이란 당국은 보안부대원들을 포함해 3천 명 이상이 숨졌다고 주장하고 있습니다.팔레비는 뮌헨 집회에서 "나의 첫 메시지는 국내에서 용감하게 싸우고 있는 우리 동포들에게 전하는 것"이라며 "여러분은 혼자가 아니며, 오늘 전 세계가 이 투쟁에서 여러분과 함께하고 있음을 알아달라"고 말했습니다.팔레비의 딸인 노르 팔레비는 로스앤젤레스 집회에서 이란 국민들이 "이슬람 정권으로부터 스스로를 해방시킬 수 있는 기회에 이토록 가까워진 적은 없었다"며, 이란 정부와 핵 협상 중인 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 "살인자들과의 협상"을 중단하라고 촉구했습니다.1960년 이란에서 태어난 레자 팔레비는 공군사관생도로 조종사 훈련을 받기 위해 미국으로 건너간 이듬해인 1979년 이란에서 이슬람 공화국 혁명이 일어난 이래 이란으로 귀국하지 못하고 망명객 생활을 해왔습니다.트럼프 대통령은 지난달 로이터통신에 팔레비가 "매우 좋은" 사람인 것 같다고 말했지만 이란 지도자가 될 수 있을 정도로 이란 내 지지세를 모을 수 있을지에 대해선 유보적 태도를 취했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)