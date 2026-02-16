'불장' 속 금융주 상승세 뚜렷…증시 호조·고배당에 투심 쏠려

코스피가 이달 들어 사상 최고치를 잇달아 경신한 가운데 금융업의 상승세가 특히 매서웠습니다.



이달 코스피 전체 지수 중 증권, 코스피 200 금융, 보험, 금융 등 금융업 관련 지수가 상승률 최상위권에 포진한 것으로 나타났습니다.



16일 한국거래소에 따르면 이달 들어 코스피 지수 가운데 상승률이 가장 높았던 건 증권 지수였습니다.



증권 지수는 종가 기준 지난달 30일 6,172.47에서 13일 7,684.70으로 24.50% 올랐습니다.



같은 기간 코스피 상승률 5.31%를 4배 이상 웃돌았습니다.



주요 금융지주와 은행·보험·증권 등 22개 종목으로 구성된 코스피 200 금융 지수가 상승률 22.34%로 두 번째로 높았고, 통신 14.59%, 보험 13.81%, 금융 13.72%, 건설 13.37% 등이 뒤를 이었습니다.



코스피와 코스닥 시장을 아우르는 주가지수인 KRX 지수에서도 금융업 상승세가 돋보였습니다.



같은 기간 KRX 은행은 25.36% 오르며 상승률 1위를 차지했고, KRX 300 금융 22.22%, KRX 증권 21.189%, KRX 보험 17.18% 등 순이었습니다.



최근 증시 호조로 증권주가 주목받는 가운데 배당 시즌을 앞두고 고배당 종목으로 꼽히는 은행, 보험주로도 매수세가 쏠리는 것으로 풀이됩니다.



특히 올해 지급되는 배당금부터 배당소득 분리과세가 적용되면서 고액 투자자들의 투자심리를 자극하고 있단 분석입니다.



BNK투자증권 김인 연구원은 "배당소득 분리과세로 2천만 원 이상의 금융소득이 예상되는 고액 투자자에게 은행주는 유리한 투자수단이 됐다"며 "여기에 비과세 배당 도입도 유력함에 따라 일반 투자자에게도 은행주 배당 매력은 더욱 확대될 전망"이라고 전망했습니다.



한국투자증권 홍예란 연구원은 "보험업종 주가의 하방은 실적이, 상방은 규제 완화가 만드는 흐름이 지속되고 있으며 지난해 4분기에 이연됐던 자본 규제 완화 기대감이 다시 주가에 반영될 것"이라며 해당 업종에 대한 '비중 확대' 의견을 제시했습니다.