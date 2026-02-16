김시우, PGA 투어 AT&T 페블비치 프로암 45위…모리카와 우승

▲ 김시우

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2천만달러)에서 공동 45위에 올랐습니다.김시우는 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 페블비치의 페블비치 골프링크스(파72·6천89야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 8개와 보기 1개로 7언더파 65타를 쳤습니다.최종 합계 10언더파 278타를 기록한 김시우는 공동 45위로 대회를 마쳤습니다.최근 3개 대회 연속 '톱10' 행진은 중단됐지만 순위를 전날 공동 63위에서 18계단이나 끌어올렸습니다.10번 홀(파4)에서 경기를 시작한 김시우는 마지막 9번 홀(파4) 보기가 아니었다면 30위 대 성적도 가능할 수 있었습니다.콜린 모리카와(미국)가 최종 합계 22언더파 266타로 우승했습니다.모리카와는 2023년 10월 조조 챔피언십 이후 2년 4개월 만에 투어 7승째를 따냈습니다.우승 상금은 360만달러(약 52억원)입니다.모리카와는 마지막 18번 홀(파5)을 남겼을 때까지 호주 교포 선수 이민우와 공동 선두였으나 18번 홀 버디로 연장전 없이 우승을 확정했습니다.연장전에 대비해 몸을 풀던 이민우는 모리카와가 약 0.4ｍ 버디 퍼트를 남기게 되자 장갑을 벗고 연습을 중단했습니다.마지막 조로 경기하며 18번 홀에서 이글을 잡은 제프 슈트라카 (오스트리아)가 이민우와 함께 21언더파 267타, 공동 2위에 올랐습니다.남자 골프 세계 1위 스코티 셰플러(미국)는 20언더파 268타를 기록, 공동 4위로 마쳤습니다.지난해 이 대회에서 우승한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 17언더파 271타로 공동 14위를 기록했습니다.(사진=게티이미지)