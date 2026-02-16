'배준호 시즌 2호골' 스토크, FA컵 4R 탈락…풀럼에 2대 1 역전패

▲ 선제골 넣고 기뻐하는 배준호

잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 스토크 시티가 배준호의 시즌 2호 골에도 역전패해 잉글랜드축구협회 FA컵에서 32강 탈락했습니다.스토크는 오늘(15일) 영국 베트365 스타디움에서 열린 2025-2026 FA컵 4라운드(32강)에서 프리미어리그(EPL)의 풀럼에 2대 1로 졌습니다.선발 출전한 배준호는 시작부터 가벼운 몸놀림을 보여줬습니다.전반 19분 역습 상황에서 에릭 보카트의 패스를 받은 배준호는 달려 나가며 오른발로 한 번 트래핑한 뒤 곧바로 슈팅을 날려 선제골을 터뜨렸습니다.앞에서 수비수 두 명이 달라붙었지만, 배준호는 침착함을 잃지 않고 골문의 빈구석을 찾아냈습니다.지난해 11월 22일 레스터 시티와 리그 경기에서 시즌 1호 골을 넣은 배준호가 3달 만에 기록한 2호 골입니다.배준호는 올 시즌 리그 1골 3도움을 포함해 공식전 2골 3도움을 기록하고 있습니다.하지만 EPL에서 경쟁하는 풀럼의 저력은 만만치 않았습니다.전반 내내 스토크 골키퍼 토미 심킨의 선방에 막혔던 풀럼은 후반 15분 케빈이 수비 발을 맞고 굴절된 공을 놓치지 않고 슈팅으로 연결해 동점을 만들었습니다.후반 39분에는 심킨의 실책성 플레이를 이용해 역전 골까지 넣었습니다.해리슨 리드가 심킨의 패스를 가로채더니 오른발 슈팅으로 마무리해 2대 1을 만들었습니다.스토크는 후반 44분 배준호 대신 투입된 밀리언 만후프 등을 앞세워 총공세를 펼쳤지만 끝내 동점 골을 뽑아내지 못했습니다.황희찬이 종아리 부상으로 전열에서 이탈한 EPL 울버햄프턴 원더러스는 리그2(4부) 그림즈비 타운과 원정 경기에서 후반 15분 산티아고 부에노의 골로 1대 0 승리를 거두고 16강에 진출했습니다.지난 11일 첼시와의 리그 경기에서 종아리를 다친 황희찬은 2경기째 결장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)