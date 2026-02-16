뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

유튜버 1인당 연 7천만 원 벌어…4년 만에 25%↑

이태권 기자
작성 2026.02.16 09:24 조회수
유튜버 1인당 연 7천만 원 벌어…4년 만에 25%↑
유튜버 등 1인 미디어 창작자의 1인당 수입이 4년 만에 25% 이상 증가해 연 7천만원이 넘었습니다.

상위 1%는 평균 13억원에 육박하는 수입을 올려 소득 양극화는 두드러졌습니다.

국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 받은 '2020∼2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황' 자료에 따르면, 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만4천806명이고, 이들의 총 수입금액은 2조4천714억원으로 집계됐습니다.

1인당 평균 7천100만원 수준입니다.

이는 주업종으로 '1인 미디어 콘텐츠 창작자', '미디어 콘텐츠 창작업'을 신고한 사업자가 종합소득세 신고한 수입 금액입니다.

유튜버 신고 인원은 2020년 9천449명에서 2021∼2022년 1만명대, 2023년 2만명대에 이어 2024년 3만명대로 늘었습니다.

1인당 평균 수입은 2020년 약 5천651만원에서 4년 만에 약 25.6% 증가했습니다.

2024년 12월에는 비상계엄 사태로 정치 유튜버 방송이 급증하면서 수익 경쟁이 과열되고 적정 과세 여부가 도마 위에 오르기도 했습니다.

재작년 종합소득금액 기준 상위 1%는 348명이었습니다.

이들은 총 4천501억원을 벌어 한 사람당 평균 수입은 약 12억9천339만원에 달했습니다.

상위 1%의 평균 수입은 2020년 7억8천85만원에서 70% 뛰었습니다.

상위 10%는 3천480명이 총 1조1천589억원의 수입을 신고해, 1인당 평균 3억3천302만원꼴이었습니다.

반면 하위 50%는 1만7천404명이고 총수입은 4천286억원으로, 1인당 평균 수입은 약 2천463만원에 그쳤습니다.

연령대별로는 30대, 40대 활약이 두드러졌습니다.

30대 유튜버(1만5천668명)의 총수입은 1조2천471억원으로 전체 수입의 절반가량을 차지했습니다.

1인당 평균 7천960만원입니다.

1인당 평균 수입은 40대가 8천675만원으로, 전 연령대 중 가장 높았습니다.

29세 이하 유튜버는 1만2천96명으로, 한 사람당 5천435만원꼴로 벌었습니다.

박성훈 의원은 "유튜브에서 발생한 수익을 은닉하거나 탈세로 이어지는 행위를 상시로 관리하고 철저히 검증해야 한다"며 "아울러 자극적인 유해 콘텐츠에 관해 선제적 차단과 관리 강화가 필요하다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지