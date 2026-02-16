정체 구간 늘어나…"귀성 오전 11시쯤 가장 혼잡"

<앵커>



설 당일을 하루 앞둔 오늘(16일) 전국 주요 고속도로는 아직은 대부분 차량 흐름이 원활한 상태입니다. 본격적인 정체는 오전부터 시작될 것으로 보입니다.



오늘 첫 소식 박하정 기자입니다.



<기자>



이른 시간이라 아직은 대부분 도로가 붐비지 않지만, 서서히 전국 고속도로에 서행과 정체 구간이 늘어나고 있습니다.



조금 전 고속도로 CCTV 모습으로 도로 상황 살펴보겠습니다.



먼저 경부고속도로 안성분기점입니다.



화면 왼쪽, 부산 방향으로 가는 차들이 길게 늘어서 있습니다.



다음은 서해안고속도로 서평택분기점입니다.



화면 오른쪽, 목포로 가는 차들의 속도가 느려지고 있습니다.



중부내륙고속도로 여주분기점 인근에서는 이미 정체가 시작됐습니다.



아침 7시 기준으로 서울에서 부산까지는 5시간 30분, 광주까지는 4시간 10분, 강릉까지는 2시간 40분이 걸립니다.



오늘 귀성 방향으로는 오전 11시~12시가 가장 붐비다 오후 5시~6시 사이가 돼야 정체가 해소될 전망이고, 귀경 방향으로는 조금 더 늦은 오후 4시~5시 사이에 가장 혼잡함을 보이다 밤 10시~11시 사이에 흐름이 원활해질 것으로 보입니다.



전국 교통량은 어제보다 많은 505만 대로, 수도권에서 지방으로, 지방에서 수도권으로 가는 차량이 각각 41만 대 가량 될 것으로 도로공사는 전망했습니다.



