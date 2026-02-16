고속도로 역주행하다 버스와 충돌…경차 운전자 사망

<앵커>



어젯(15일)밤 대전 대덕구에서 경차가 역주행해서 버스와 부딪쳤습니다. 이 사고로 경차 운전자인 20대 여성이 숨졌고 버스 승객을 포함해 18명이 다쳤습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 최승훈 기자입니다.



<기자>



경차 앞부분이 완전히 부서져 형체를 알아보기 어렵습니다.



버스도 앞면이 찌그러지고 유리창은 사방으로 금이 갔습니다.



어젯밤 9시 40분쯤 대전 대덕구 와동육교 근처에서 경차 1대와 간선 급행버스가 정면으로 충돌했습니다.



경차 운전자 20대 여성 A 씨는 현장에서 숨졌습니다.



버스에는 20여 명이 타고 있었는데, 운전기사와 승객 등 18명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 A 씨 차량이 도시고속화도로에서 버스 전용차로를 역주행하다 달려오던 버스와 부딪힌 것으로 보고 있습니다.



경찰은 A 씨가 역주행을 시작한 위치와 음주 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



해양경찰관 2명이 바다에 몸을 던진 채 조명이 비추는 방향으로 헤엄쳐 가더니,



[익수자 접근 중에 있어!]



물에 빠진 남성을 보드를 이용해 구조합니다.



어제저녁 7시 16분쯤 충남 태안군 남면 마검포항에서 바다에 빠진 50대 남성 B 씨가 해경에 의해 구조됐습니다.



B 씨는 술에 취한 상태로 바다에 들어간 것으로 전해졌는데, 이를 본 가족들이 주변에서 순찰을 준비하던 해경에 도움을 요청해 약 7분 만에 구조됐습니다.



B 씨는 저체온증을 호소해 인근 병원에서 치료를 받았습니다.



(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 시청자 송영훈·태안해양경찰서)