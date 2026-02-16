뉴스
[날씨] 어제보다 기온 낮아…당분간 큰 일교차

SBS 뉴스
작성 2026.02.16 07:43
오늘(16일) 아침 다시 추위가 찾아왔습니다.

어제 같은 시각 서울의 최저기온 6.8도로 큰 추위 없이 출발했는데요.

현재는 영하로 뚝 떨어졌고 내륙을 중심으로 영하권의 추위가 나타나고 있습니다.

그래도 낮이 되면 빠르게 기온이 오르면서 평년 수준을 웃돌겠고요.

당분간 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

현재 강원 동해안을 따라서는 눈과 비가 섞여 내리고 있습니다.

오늘 동해안 지역에는 비나 눈이 내릴 텐데요.

특히 강원 산지에 습하고 무거운 눈이 많게는 10cm 이상 쏟아지겠습니다.

따라서 강원 산지에는 대설주의보가 내려졌습니다.

그 밖의 지역은 적게는 1에서 많게는 8cm의 눈이 내리겠고요.

비로 바뀌어 내리는 곳도 있겠습니다.

다른 지역의 하늘 맑게 드러나겠고요.

모처럼 만에 먼지에 대한 걱정도 없겠습니다.

지역별 낮 기온 살펴보시면 대전의 낮 최고 기온 8도, 부산은 13도까지 오르겠습니다.

설 당일인 내일은 맑고 낮 동안 비교적 온화하겠고요.

먼지에 대한 걱정도 없겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
