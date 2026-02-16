[여론조사] 서울시장 가상대결…정원오·오세훈 맞붙으면

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울

조사 일시 : 2026년 2월 11일~13일

조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 804명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 9.5%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>SBS가 이번 설을 맞아 실시한 여론 조사를 사흘에 걸쳐 전해 드립니다. 먼저 이번 6월 지방선거 서울시장 가상 양자대결에서는 정원오 구청장이 38%, 오세훈 시장이 36%로 조사됐습니다. 두 사람의 지지율은 오차범위 안에 있습니다.박찬범 기자입니다.<기자>만일 서울시장 선거에 민주당 소속 정원오 서울 성동구청장과 국민의힘 소속 오세훈 서울시장, 두 사람만 출마해서 대결한다면 누구에게 투표할지 물었습니다.정원오 38%, 오세훈 36%로 두 사람 지지율이 오차범위 안에 있는 것으로 나타났습니다.없음은 24%였고, 모름과 무응답은 2%였습니다.연령별로 보면, 40대와 50대에서는 정 구청장을 찍겠다는 응답자가 더 많았고, 20대 이하와 70대 이상에서는 오 시장 지지율이 더 높았습니다.30대와 60대의 경우, 오차범위를 벗어나지 않았습니다.민주당 정원오 구청장과 국민의힘 나경원 의원의 가상대결에서는 정원오 42%, 나경원 29%로 정 구청장이 오차범위를 넘어 앞서는 것으로 조사됐습니다.민주당 박주민 의원과 국민의힘 오세훈 시장이 맞붙는다면 어떨까.박주민 32% 대 오세훈 40%로, 오 시장 지지율이 오차범위 밖에서 더 높은 것으로 나타났습니다.박주민 대 나경원은 37% 대 29%로, 이번에는 박 의원이 오차범위 밖에서 앞섭니다.범여권 후보를 조국 조국혁신당 대표로 바꿔봤습니다.오세훈 38% 대 조국 28%로 오 시장과 조 대표의 지지율은 오차범위를 벗어나 있고, 나경원 대 조국의 경우에는 30% 대 31%로 팽팽합니다.서울시장 후보 선호도도 알아봤습니다.범여권에서는 정원오 구청장 26%, 박주민 의원 7%, 조국 대표 6%, 박용진 전 의원 4%, 서영교, 전현희 의원 각 2%, 김영배, 박홍근 의원 각 1%로 나타났습니다.범야권에서는 오세훈 시장이 28%, 나경원 의원 10%, 안철수 의원 8%, 신동욱 의원 3%, 윤희숙 전 의원 2%, 조은희 의원 1% 순이었습니다.여야를 합친 선호도에서는 오세훈 23%, 정원오 19%, 나경원 9%, 조국 7%, 박주민 6%, 안철수 5%, 서영교 3%, 신동욱 2% 등으로 조사됐습니다.서울에서 정당 지지도는 민주당 41%, 국민의힘 29%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 개혁신당 5%, 기본소득당 1% 등으로 나타났습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 11일부터 13일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 804명의 응답을 얻었고, 응답률은 9.5%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.(영상편집 : 전민규, 디자인 : 조수인·이연준·홍지월)