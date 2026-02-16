뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

눈 맞추고 '윙크'…"불쾌감 커져" 전문가 우려, 왜

SBS 뉴스
작성 2026.02.16 08:00 조회수
PIP 닫기
영화 속 이야기처럼 로봇과 인간을 구분하기 어려운 시대가 다가오고 있는 것일까요?

사람의 체온까지 구현한 인간형 로봇이 등장해 눈길을 끌고 있습니다.

최근 중국 상하이의 한 로봇 기업이 공개한 인간형 로봇입니다.

모야라는 이름의 이 로봇은 키 약 165cm, 몸무게 약 32kg로 사람과 거의 구분이 어려울 만큼 정교한 외형을 자랑하는데요.

여기에 사람과 눈을 맞추고 36.5도의 따뜻한 체온까지 구현했습니다.

미소나 윙크 같은 미세한 표정도 가능하고 걷는 동작의 정확도 역시 사람과 비슷한 수준으로 알려졌는데요.

로봇이 공개되자 기술적 성과와는 별개로 전문가들 사이에서는 우려의 목소리도 나오고 있습니다.

체온은 그동안 인간과 기계를 구분하는 몇 안 되는 분명한 기준이었는데, 이 경계가 흐려질 경우 불쾌감이나 공포가 커질 수 있다는 지적입니다.

로봇 업체 측은 앞으로 모야를 의료와 교육 서비스 분야에 활용할 계획이라고 밝혔습니다.

(화면출처 : 유튜브 @TechGuruG2.0, @NeozOne)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지