봅슬레이 여자 모노봅 김유란, 1·2차 시기서 23위

▲ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 봅슬레이 여자 모노봅(1인승)에 출전한 김유란의 경기 모습

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 봅슬레이 여자 모노봅(1인승)에 출전한 김유란(강원도청)이 첫날 하위권에 자리했습니다.김유란은 오늘 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 첫날 여자 모노봅 1·2차 시기 합계 2분 1초 86의 기록으로 25명의 선수 중 23위에 올랐습니다.2018년 평창 동계 올림픽 때 여자 2인승에 출전해 14위에 올랐던 김유란은 2022년 베이징 대회 땐 신설된 모노봅에 한국 선수로 처음 출전해 18위에 오른 바 있습니다.이번 대회에선 모노봅 첫날 20위밖에 그친 가운데 16일 3·4차 시기에서 순위 상승을 노립니다.이날 1·2차 시기에선 독일의 라우라 놀테가 1분 59초 12로 선두에 나섰고, 미국의 엘레나 메이어스 테일러가 1분 59초 34로 2위에 올랐습니다.2022년 베이징 대회 모노봅 금메달을 포함해 역대 동계 올림픽에서 금메달 3개와 동메달 하나를 목에 걸어 여자 봅슬레이 최다 금메달과 최다 입상 기록을 보유한 40세 베테랑 카일리 험프리스(미국)는 3위(1분 59초 43)로 첫날 경기를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)