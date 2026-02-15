중국, '미국 핵심 우방' 캐나다·영국에 일방적 무비자 조치

▲ 지난달 베이징에서 만난 마크 카니 캐나다 총리와 시진핑 중국 국가주석

중국 정부가 미국의 핵심 우방인 캐나다와 영국을 대상으로 올해 말까지 일방적 무비자 입국 정책을 적용하기로 했습니다.중국 외교부 대변인은 오늘(15일) 홈페이지에 발표한 입장문에서 "중국과 외국의 인적 왕래를 더 편리하게 하기 위해 중국은 2월 17일부터 캐나다·영국의 일반여권 소지자를 대상으로 비자 면제 정책을 실시하기로 결정했다"고 밝혔습니다.캐나다·영국 일반여권 소지자는 비즈니스·여행·관광·친지 방문·교류 방문·경유를 목적으로 최장 30일 동안 중국에 무비자로 입국할 수 있게 됩니다.이 조치는 올해 말까지 적용됩니다.일방적 무비자는 상대국이 무비자를 적용해주지 않는 상황에서 '선제적'으로 중국이 입국 비자를 면제하는 정책입니다.중국은 지난 2023년 11월 독일·프랑스·이탈리아·네덜란드·스페인 등 유럽 5개국과 말레이시아에 일방적 비자 면제 조치를 내놨고, 2024년 6월에는 껄끄러운 관계였던 호주·뉴질랜드로 무비자 범위를 확대했습니다.미국 대선 직전인 2024년 11월에는 한국과 유럽 8개국을, 도널드 트럼프 대통령의 승리가 결정된 뒤에는 일본과 또 다른 유럽 8개국을 비자 면제 범위에 넣었습니다.이후 지난해에는 중남미 5개국과 중동 4개국으로 무비자 범위를 다시 넓혔습니다.여기에 더해 올해는 마크 카니 캐나다 총리와 키어 스타머 영국 총리의 방중을 계기로 미국의 핵심 우방 국가들에까지 무비자 조치를 적용하게 됐습니다.중국의 이 같은 움직임을 두고는 '진정한 다자주의'를 모토로 국제 영향력 확대를 노리고 있는 상황에서 그간의 '주고받기' 외교에서 벗어나 유화적 제스처를 취하는 것이라는 분석과 함께 내수 침체가 좀처럼 잡히지 않는 상황에서 중국 방문객과 소비를 늘리려는 포석일 수 있다는 해석이 제기됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)