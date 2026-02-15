이란 "미국 제재 해제 나서면 핵 협상 타결 위해 양보 가능"

이란이 미국이 제재 해제 논의에 나선다면 핵 협상 타결을 위해 양보할 용의가 있다는 뜻을 내비쳤습니다.



마지드 타흐트라반치 이란 외무부 차관은 현지 시간으로 어제(14일) 영국 BBC 방송과 인터뷰에서 "협상 의지를 증명할 책임은 미국에 있고, 미국이 진정성을 보인다면 합의로 나아갈 수 있다고 확신한다"며 이같이 밝혔습니다.



그는 다만 미국이 이란에 대한 모든 제재를 해제해야 하는지, 아니면 일부만 해제에 나서도 가능하다는 의미인지는 명확히 하지 않았습니다.



협상 타결을 위해 양보할 의지가 있다는 증거로는 비축 중인 60% 농축 우라늄을 희석할 수 있다는 제안을 내놨습니다.



60% 농축 우라늄은 몇 주면 순도를 90%까지 끌어올릴 수 있어 준무기급으로 평가되는데, 국제사회는 이를 토대로 이란이 핵무기 개발에 뜻을 두고 있다고 의심해왔습니다.



이란은 최근 미국과 핵 협상에 나선 이후 여러 차례 제재 해제 여부에 따라 60% 농축 우라늄을 희석할 수도 있다는 의사를 내비쳐왔습니다.



타흐트라반치 차관은 지난 2015년 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 때처럼 고농축 우라늄 비축분 약 400㎏을 해외로 반출할 수 있는지에 대해서는 "협상 과정에서 어떤 일이 벌어질지에 관해 단정하기는 아직 이르다"고 선을 그었습니다.



이란은 2015년 미국과 핵합의 타결 당시 20% 농축 우라늄을 3.67%로 희석해 초과분을 해외로 반출한 바 있습니다.



그는 미국이 요구한 우라늄 농축 중단 문제에 관해서는 "협상 테이블에 올리지는 않을 것"이라고 잘라 말했습니다.



또, 탄도미사일 프로그램도 협상 범위에 포함해야 한다는 미국의 요구에 대해서도 "이스라엘과 미국으로부터 공격받을 때 우리를 구해준 것이 미사일인데 방어 능력을 포기하는 것을 어떻게 받아들일 수 있겠나"라며 협상 대상이 아니라고 강조했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 협상에 관심을 보이다가도 정권 교체를 언급하는 등 오락가락하는 메시지를 발신하고 있는 데 대해서는 우려를 표했습니다.



아울러 미국이 중동 지역에 군 자산을 증강하고 있는 것에 대해서도 그는 "생존을 위협하는 상황이라고 판단되면 그에 상응하는 대응을 할 것"이라고 경고했습니다.



미국과 이란이 새로운 핵합의에 이를 수 있을지에 관해서는 회의적인 시각이 많지만, 타흐트라반치 차관은 협상 타결에 대한 희망을 품고 다음 회담에 임할 것이라며 "우리는 최선을 다하겠지만 상대방도 진정성을 보여야 한다"고 강조했습니다.