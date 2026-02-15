"1등 시켜야지" 유망주 참변…사이클 시속 88㎞ 찍혔다

<앵커>



지난달 경기 파주에서 고등학생 사이클 선수가 훈련 중 도로 중앙분리대에 충돌해 숨지는 사고가 있었습니다. 유족들은 "도로 사정이 좋지 않은 상황에서 코치가 무리한 훈련을 강행했다"고 주장하고 있습니다.



제희원 기자입니다.



<기자>



경기 파주시의 37번 국도입니다.



지난달 24일 낮 1시쯤, 이곳에서 사이클 훈련 중이던 18살 신민철 군은 울퉁불퉁한 도로 구간에서 중심을 잃었습니다.



충격으로 몸이 떠오른 신 군은 약 7m 떨어진 가드레일에 충돌해 숨졌습니다.



사이클 국가대표 상비군으로 선발된 지 2주 만이었습니다.



유족들은 전날 눈이 내린 데다 사고 당시 영하권 강추위가 이어져 도로 사정이 좋지 않은데도 훈련이 강행됐다고 주장했습니다.



[고 신민철 군 부모 : 염화칼슘 많이 뿌려서 그냥 눈처럼 막 하얗게 일어나 있었어요. 그 상태에서도 훈련을 나간 게 좀 의아하긴 했었죠. 영하 10도가 넘는데.]



당시 훈련은 코치와 부모가 탑승한 승합차가 1m 간격으로 먼저 달리고 그 뒤를 신 군이 따라 주행하는 방식으로 이뤄졌습니다.



자전거에 부착된 속도 측정 장치에는 훈련 당일 최고 속도가 시속 88km까지 찍혔는데, 이 도로의 제한 속도는 시속 70km입니다.



한 달 전 코치가 새로 부임하기 전에는 도로 사정 등을 감안해 평균 40km 안팎의 속도로 훈련했다는 게 유족 주장입니다.



[고 신민철 군 부모 : (코치한테) '왜 이렇게 빨리 밟아요' 그랬더니 (코치가) 얘를 올해는 뭐 1등을 시켜야 된다고. 뭐 그냥 밟더라고요.]



관리 책임이 있는 의정부국토관리사무소는 당시 도로에 문제가 있었다고 인정했고, 최근 포장 공사를 진행했습니다.



학교 측은 사고 당시 훈련 과정에는 문제가 없었다고 보고 해당 코치의 업무를 유지하고 있습니다.



해당 코치는 SBS에 "다른 선수들도 해당 구간에서 같은 방식으로 훈련했고, 고등학교 선수들이 통상 훈련하는 속도로 주행했다"며 "훈련 내내 선수에게 무전으로 노면 상태를 알리는 등 안전조치에 최선을 다했지만, 관리자로서의 책임을 통감한다"고 말했습니다.



[청소년 사이클 지도자 : 학생 선수를 대상으로 할 때는 굉장히 조심스럽게 해야죠. 영하의 기온이면 사실은 위험성이 더 있을 수밖에 없잖아요.]



경찰은 과실 여부 등을 따져 해당 코치의 입건 여부를 결정할 방침입니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 황세연, 영상출처 : 유튜브 @Chris murray)