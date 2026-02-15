[여론조사] 서울시장 가상대결…정원오 38%·오세훈 36%

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울

조사 일시 : 2026년 2월 11일~13일

조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 804명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 9.5%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>오늘(15일) 8시 뉴스는 SBS 설 여론조사로 문을 엽니다. 6·3 지방선거의 주요 광역단체장 가상 양자 대결과 후보 선호도, 각종 현안에 대한 조사 결과를 사흘간 자세히 전해드리겠습니다. 먼저, 서울시장 가상 양자 대결에서는 정원오 구청장과 오세훈 시장의 지지율이 각각 38% 대 36%로 조사됐습니다. 두 사람 간 지지율 격차는 오차 범위 안에 있습니다.오늘 첫 소식, 박찬범 기자입니다.<기자>만일 서울시장 선거에 민주당 소속 정원오 서울 성동구청장과 국민의힘 소속 오세훈 서울시장 두 사람만 출마해서 대결한다면 누구에게 투표할지 물었습니다.정원오 38%, 오세훈 36%로 두 사람 지지율이 오차 범위 안에 있는 걸로 나타났습니다.없음은 24%였고, 모름과 무응답은 2%였습니다.연령별로 보면, 40대와 50대에서는 정 구청장을 찍겠다는 응답자가 더 많았고, 20대 이하와 70대 이상에서는 오 시장 지지율이 더 높았습니다.30대와 60대의 경우 오차 범위를 벗어나지 않았습니다.민주당 정원오 구청장과 국민의힘 나경원 의원의 가상 대결에서는 정원오 42%, 나경원 29%로 정 구청장이 오차 범위를 넘어 앞서는 걸로 조사됐습니다.민주당 박주민 의원과 국민의힘 오세훈 시장이 맞붙는다면 어떨까.박주민 32% 대 오세훈 40%로, 오 시장 지지율이 오차 범위 밖에서 더 높은 걸로 나타났습니다.박주민 대 나경원은 37% 대 29%로, 이번에는 박 의원이 오차 범위 밖에서 앞섭니다.범여권 후보를 조국 조국혁신당 대표로 바꿔봤습니다.오세훈 38% 대 조국 28%로, 오 시장과 조 대표의 지지율은 오차 범위를 벗어나 있고, 나경원 대 조국의 경우에는 30% 대 31%로 팽팽합니다.서울시장 후보 선호도도 알아봤습니다.범여권에서는 정원오 구청장 26%, 박주민 의원 7%, 조국 대표 6%, 박용진 전 의원 4%, 서영교, 전현희 의원 각 2%, 김영배, 박홍근 의원 각 1%로 나타났습니다.범야권에서는 오세훈 시장이 28%, 나경원 의원 10%, 안철수 의원 8%, 신동욱 의원 3%, 윤희숙 전 의원 2%, 조은희 의원 1% 순이었습니다.여야를 합친 선호도에서는 오세훈 23%, 정원오 19%, 나경원 9% 조국 7%, 박주민 6%, 안철수 5%, 서영교 3%, 신동욱 2% 등으로 조사됐습니다.서울에서 정당 지지도는 민주당 41%, 국민의힘 29%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 개혁신당 5%, 기본소득당 1% 등으로 나타났습니다.서울 전역이 토지거래허가구역 지정돼 있는데, 올해도 유지해야 한다고 생각하는지 물었더니, 서울 응답자들의 27%는 전역 유지, 34%는 일부 지역만 유지, 22%는 전역 해제라고 답했습니다.세계문화유산인 종묘의 주변에 있는 서울 종로구 세운4구역에 대한 서울시의 재개발 사업에 대해서는 찬성과 반대가 40%, 47%로 오차 범위 안에 있었습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 11일부터 13일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 804명의 응답을 얻었고, 응답률은 9.5%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.(영상편집 : 이승희, 디자인 : 조수인·이연준·홍지월)