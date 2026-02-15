젤렌스키 "평화협정 체결하려면 미 안전 보장 최소 20년 필요"

▲ 뮌헨안보회의에서 손 흔드는 젤렌스키 대통령

젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아와의 평화협정 체결을 위해서는 최소 20년간 미국의 안전 보장이 필요하다고 촉구했습니다.젤렌스키 대통령은 현지 시간으로 14일 독일 뮌헨에서 열린 안보회의에서 "미국은 지금까지 15년간 안전 보장을 제안했지만, 우크라이나가 존엄을 유지하면서 협정을 체결하려면 최소 20년이 필요하다"고 밝혔다고 영국 매체 가디언 등 외신들이 전했습니다.그는 특히 평화협정에는 휴전 시 우크라이나 내부에 배치될 유럽 안전보장군에 미국이 제공할 구체적인 지원 내용도 명시돼야 한다고 요구했습니다.젤렌스키는 협상 과정에서 미국이 우크라이나에 양보를 강요하고 있는 것 같다는 불만도 드러냈습니다.그는 "다음 주 열릴 3자 회담이 진지하고 실질적이며 모두에게 도움이 되길 바란다"면서도 "미국은 종종 양보라는 주제를 꺼내 드는데 지나치게 자주 그 양보가 러시아가 아닌 오로지 우크라이나의 양보라는 맥락에서만 이뤄진다"고 말했습니다.그러면서 미국은 우크라이나가 돈바스에서 철수하면 평화가 빨리 찾아올 것이라고 했지만, 우크라이나인들이 그곳에 살고 있기 때문에 그런 양보는 불가능하다고 강조했습니다.또, 러시아 측 협상 대표가 교체된 것과 관련해서는 전략 변화라기보다는 시간을 끌기 위한 것일 수 있다고 우려했습니다.젤렌스키 대통령은 유럽을 향해서는 EU 가입을 위한 명확한 시한을 내놓으라고 촉구했습니다.우크라이나는 2022년 2월 러시아와 전쟁 발발 이후 EU 가입을 신청했고, 최근에는 2027년까지 가입하기 위한 준비를 마치겠다며 종전협정에 가입 날짜를 못 박아야 한다고 주장하고 있습니다.그러나 독일을 비롯해 우크라이나를 지지하는 유럽 국가들조차도 2027년 가입에 대해 지나치게 이르다면서 부정적인 입장을 보이고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)