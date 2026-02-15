나주 반려견놀이터서 낚싯바늘 박힌 빵 발견…사실관계 조사 중

▲ 낚싯바늘 박힌 빵

시범 운영 중인 전남 나주시 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵조각이 발견돼 행정 당국이 사실관계를 조사하고 있습니다.오늘(15일) 나주시에 따르면 어제 오전 11시쯤 금천면에 위치한 나주반려견놀이터에서 "낚싯바늘이 꽂힌 빵조각이 있다"는 민원을 접수했습니다.나주시가 현장 조사를 한 결과 놀이터 안 쓰레기통에서는 날카로운 낚싯바늘이 박힌 빵 3개가 발견됐습니다.대형견이 사용하는 공간에서는 빵 부스러기도 일부 추가로 발견됐지만 부스러기 속에서는 낚싯바늘이 발견되지 않은 것으로 파악됐습니다.나주시는 누군가 고의로 낚싯바늘을 빵에 넣은 뒤 놀이터에 두고 간 것으로 보고 CCTV 영상 분석과 함께 나주경찰서에 수사를 의뢰하기로 했습니다.어제는 소셜미디어상에 이러한 내용의 글이 올라오기도 했습니다.나주시는 게시글 작성자와 연락해 당시 상황도 파악할 예정입니다.나주시 관계자는 "시범 운영 기간이어서 아무나 내부로 출입할 수 있었었다"며 "현재는 QR코드로 신원을 확인한 뒤 출입하도록 조치했다"고 말했습니다.반려견을 키우는 시민들을 위해 나주시가 조성한 이 놀이터는 지난 1일부터 한 달 동안 시범 운영에 들어갔습니다.현재는 무인으로 운영 중이지만 정식 개장하는 3월부터는 지방자치단체에 동물 등록한 시민들만 입장할 수 있도록 출입구에 QR코드를 설치할 계획입니다.(사진=소셜미디어(SNS) 게시글 갈무리, 연합뉴스)