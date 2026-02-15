[여론조사] SBS 설 특집 여론조사…경기지사 선호도는?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국

조사 일시 : 2026년 2월 11일~13일

조사 대상 : 경기에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 802명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 10.7%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

설을 맞아 SBS가 6·3 지방선거와 관련해 경기지사 후보 선호도를 여론조사로 알아봤습니다.범여권과 범야권의 경기지사 후보 선호도와 함께 차기 경기지사가 가장 힘을 쏟아야 할 과제를 무엇이라고 생각하는지도 조사했습니다.경기도 일부 지역이 토지거래허가구역으로 지정된 상황과 관련해 구역 지정이 올해도 유지돼야 한다고 생각하는지 물어봤고, 경기도 교통이용 환경의 만족도도 알아봤습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 11일부터 13일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 경기도 유권자 802명의 응답을 얻었고, 응답률은 10.7%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.