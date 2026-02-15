[여론조사] SBS 설 특집 여론조사…서울시장 가상 대결

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국

조사 일시 : 2026년 2월 11일~13일

조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 804명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 9.5%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

설을 맞아 SBS가 6·3 지방선거와 관련해 서울시장 가상 양자 대결, 후보 선호도 등에 대한 여론조사를 했습니다.가상 양자 대결 지지도 조사는, 민주당 박주민 의원 vs 국민의힘 나경원 의원, 박주민 의원 vs 국민의힘 오세훈 서울시장, 민주당 정원오 서울 성동구청장 vs 나경원 의원, 정원오 구청장 vs 오세훈 시장, 나경원 의원 vs 조국 조국혁신당 대표, 오세훈 시장 vs 조국 대표 등 6가지 경우로 나눠 진행했습니다.서울 전역의 토지거래허가구역 지정이 올해도 유지돼야 한다고 생각하는지, 서울 종로구 세운4구역에 대한 서울시의 재개발 사업에 대해선 어떻게 생각하는지도 알아봤습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 11일부터 13일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 서울 유권자 804명의 응답을 얻었고, 응답률은 9.5%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.