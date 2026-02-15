뉴스
중국 해경선, 센카쿠·남중국해 분쟁 해역서 춘제 인사

이호건 기자
작성 2026.02.15 15:32
▲ 남중국해 분쟁 해역서 춘제 인사를 하는 중국 해경

중국 해경이 일본 및 동남아시아 국가들과 영유권 분쟁 중인 동중국해·남중국해 해역에서 자국민들에게 보내는 춘제 인사 영상을 공개했습니다.

관영매체 환구시보는 어제 이들 해역에 대해 "이미 상시적·입체적으로 관리·통제하는 중국 도서에서 당직 순시 임무를 맡은 중국 해경선이 풍부한 형식으로 춘제를 즐겁게 보낼 것"이라며 관련 영상을 소개했습니다.

환구시보가 열거한 섬은 일본과 분쟁 중인 센카쿠 열도를 비롯해 남중국해 스카버러 암초, 세컨드 토머스 암초, 사비나 암초, 샌디 케이 암초, 제임스 사주 등입니다.

중국 해경선 주자젠함은 춘제 연휴 기간 센카쿠 열도 인근에서 순시 활동을 할 예정입니다.

영상에서 주자젠함 승선원들은 새해 인사를 하면서 "조국의 댜오위다오 해역에 있다"고 말했고, 국기 게양식과 춘제 장식 달기도 했습니다.

지난해 11월 다카이치 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후 중일 갈등이 이어지는 가운데, 중국 해경은 소셜미디어를 통해 "10일 해경 함정 편대가 우리 댜오위다오 영해 안에서 순찰했다"고 밝힌 바 있습니다.

일본 정부는 12일 규슈 나가사키현 앞바다의 일본 배타적경제수역에서 정지 명령을 거부하고 도주한 중국 어선을 나포, 불법 조업 혐의로 중국인 선장을 체포했다가 하루 만에 석방하기도 했습니다.

(사진=환구시보 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
