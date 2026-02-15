반려견 노린 고의 범행? 빵 속 낚싯바늘에 발칵

▲ 나주 반려견 놀이터에서 발견 된 낚시바늘 박힌 빵
시범 운영 중인 전남 나주시 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵조각이 발견돼 행정 당국이 사실관계를 조사 중입니다.
어제(15일) 오전 11시쯤 나주시 금천면에 위치한 나주반려견놀이터에서 "낚싯바늘이 꽂힌 빵조각이 있다"는 민원이 접수됐습니다.
나주시가 현장 조사를 한 결과 놀이터 안 쓰레기통 안에서는 날카로운 낚싯바늘이 박혀 있는 빵 3개가 발견됐습니다.
나주시는 누군가 고의로 낚싯바늘을 빵에 넣은 뒤 놀이터에 두고 간 것으로 보고 CCTV 영상을 분석하고 나주경찰서에 수사를 의뢰하기로 했습니다.
전날에는 SNS 상에 이러한 내용의 글이 올라오기도 했는데, 게시글 작성자와 연락해 당시 상황도 파악할 예정입니다.
나주시는 "시범 운영 기간이어서 아무나 내부로 출입할 수 있었었다"며 "현재는 QR코드로 신원을 확인한 뒤 출입하도록 조치했다"고 밝혔습니다.
반려견을 키우는 시민들을 위해 나주시가 조성한 이 놀이터는 지난 1일부터 한 달 동안 시범 운영에 들어갔습니다.
현재는 무인으로 운영 중이나 정식 개장하는 3월부터 지방자치단체에 동물 등록한 시민들만 입장할 수 있도록 출입구에 QR코드를 설치할 계획입니다.
(사진=소셜미디어(SNS) 게시글 갈무리, 연합뉴스)
댓글