반려견 노린 고의 범행? 빵 속 낚싯바늘에 발칵

▲ 나주 반려견 놀이터에서 발견 된 낚시바늘 박힌 빵

시범 운영 중인 전남 나주시 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵조각이 발견돼 행정 당국이 사실관계를 조사 중입니다.어제(15일) 오전 11시쯤 나주시 금천면에 위치한 나주반려견놀이터에서 "낚싯바늘이 꽂힌 빵조각이 있다"는 민원이 접수됐습니다.나주시가 현장 조사를 한 결과 놀이터 안 쓰레기통 안에서는 날카로운 낚싯바늘이 박혀 있는 빵 3개가 발견됐습니다.나주시는 누군가 고의로 낚싯바늘을 빵에 넣은 뒤 놀이터에 두고 간 것으로 보고 CCTV 영상을 분석하고 나주경찰서에 수사를 의뢰하기로 했습니다.전날에는 SNS 상에 이러한 내용의 글이 올라오기도 했는데, 게시글 작성자와 연락해 당시 상황도 파악할 예정입니다.나주시는 "시범 운영 기간이어서 아무나 내부로 출입할 수 있었었다"며 "현재는 QR코드로 신원을 확인한 뒤 출입하도록 조치했다"고 밝혔습니다.반려견을 키우는 시민들을 위해 나주시가 조성한 이 놀이터는 지난 1일부터 한 달 동안 시범 운영에 들어갔습니다.현재는 무인으로 운영 중이나 정식 개장하는 3월부터 지방자치단체에 동물 등록한 시민들만 입장할 수 있도록 출입구에 QR코드를 설치할 계획입니다.(사진=소셜미디어(SNS) 게시글 갈무리, 연합뉴스)