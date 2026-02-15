뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

법원 "기혼 후배에 '내 보석, 좋아해' 공군장교 징계 정당"

원종진 기자
작성 2026.02.15 14:18 조회수
서울가정법원·서울행정법원
▲ 서울가정법원·서울행정법원

기혼 후배에게 연애 감정을 표시한 공군 장교에 대해 감봉 징계가 내려진 것은 정당하다고 법원이 판단했습니다.

서울행정법원 행정11부(김준영 부장판사)는 지난해 12월 공군 장교 A 씨가 국방부 장관을 상대로 제기한 감봉처분 취소 소송에서 원고 패소로 판결했습니다.

A 씨는 2023년 6월 하급 여성 장교 B 씨에게 '내 보석', '많이 좋아한다' 등 연애 감정을 표시했습니다.

당시 A 씨와 B 씨는 각각 배우자가 있는 상태였습니다.

이듬해 7월 국방부 징계위원회는 A 씨가 B 씨에게 성희롱 발언을 했다고 보고 감봉 3개월 처분을 내렸습니다.

A 씨는 불복해 국방부 항고심사위원회에 항고했지만 기각되자 감봉처분을 취소해 달라며 행정소송을 냈습니다.

A 씨는 징계 절차에서 징계 혐의 사실이 분명하게 특정되지 않는 등 방어권이 침해됐고, B 씨의 호감을 거절하는 과정에서 오해가 발생한 것이라고 주장했지만 재판부는 A 씨 주장을 받아들이지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
원종진 기자 사진
원종진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지