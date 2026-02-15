"본사 컵의 반값"…메가커피 일부 가맹점주들, 컵 직접 조달한다

▲ 메가MGC커피

커피 프랜차이즈 메가MGC커피 일부 가맹점주들이 매장에서 사용하는 일회용 컵을 가 맹본부 대신 가맹점주협의회를 통해 직접 조달하기 시작했습니다.15일 업계에 따르면 메가MGC커피 가맹점주협의회는 지난 12일부터 협의회 가입 매장을 대상으로 컵을 공급하고 있습니다.협의회 측은 동일 규격 제품을 본사 공급가보다 절반가량 저렴하게 제공하고 있다고 설명했습니다.협의회에 따르면 14온스 컵의 경우 본사 공급 단가는 개당 59.4원이지만, 협의회 공급가는 1개당 35원 수준으로 약 41% 저렴합니다.32온스 컵 역시 협의회 공급가가 개당 65원으로 본사 공급가(149.6원)보다 약 56% 낮습니다.협의회는 일회용 컵이 가맹본부가 지정한 필수품목이 아닌 '권장 품목'에 해당하므로, 가맹점이 외부에서 자율적으로 조달하는 데 문제가 없다는 입장입니다.현행 가맹사업법상 필수품목은 가맹사업 경영에 필수적이라고 객관적으로 인정되거나 상표권 보호 등을 위해 불가피한 경우에만 지정할 수 있습니다.커피 프랜차이즈 업계에서는 통상 원두나 케이크가 여기에 해당합니다.