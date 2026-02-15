"오늘이 가장 막혀"…서울→부산 6시간 50분

<앵커>



오늘(15일) 본격적인 귀성 행렬이 시작되면서 고속도로 정체가 가장 극심하겠습니다. 한국도로공사는 오늘 하루에만 약 500만 대의 차가 이동할 것으로 내다봤습니다.



배성재 기자가 보도합니다.



<기자>



한국도로공사는 닷새간의 설 연휴 중 둘째 날인 오늘, 귀성길 정체가 가장 심할 것으로 내다봤습니다.



귀성객 등 차량 약 500만 대가 고속도로 등을 이용해 이동할 것으로 예상됩니다.



이 시간 현재 경부고속도로 부산 방향은 한남∼양재 나들목 부근과 서울 톨게이트~기흥동탄 나들목 부근에서 정체가 빚어지고 있습니다.



서해안고속도로 무안 방향은 금천~서산 나들목, 서천~고창 나들목에서 긴 구간 차량이 증가하고 있습니다.



낮 12시 기준으로 서울에서 출발하면 부산까지 6시간 50분, 광주까지 5시간 20분, 강릉까지 4시간 반이 걸릴 전망입니다.



오전 6시쯤 시작된 귀성 방향 고속도로 정체는 낮 12시부터 1시 사이 절정에 달했다가, 밤 8시부터 풀릴 것으로 예측됩니다.



귀경 방향 고속도로도 오전 9시부터 막히기 시작했고, 오후 4시쯤 절정에 이른 뒤 밤 8시 이후부터 원활한 흐름을 회복할 것으로 보입니다.



도로공사는 전체 이동 500만 대 중에서 귀성 차량은 45만대, 귀경 차량은 38만대로 추산했습니다.



이번 연휴 기간 민생 안정을 위해 오늘부터 18일까지 나흘간 전국 고속도로를 이용하는 모든 차량의 통행료가 면제됩니다.



이용객들은 평소와 같이 하이패스 차로를 이용하거나, 일반 차로에서 통행권을 수령해 이동하면 됩니다.



실시간 교통상황은 고속도로 교통정보 홈페이지와 앱을 통해 확인할 수 있습니다.



