경기 연천 북북동쪽서 규모 3.0 지진 발생…올해 최대 규모

▲ 경기 연천 북북동쪽서 규모 3.0 지진 발생

오늘(15일) 오전 4시 13분 38초 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역에서 규모 3.0의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔습니다.진앙은 북위 38.13도, 동경 127.10도이며 지진 발생 깊이는 9km입니다.경북 연천군과 이웃한 지역을 중심으로 지진동을 느낀 사람이 있을 것으로 보입니다.이번 지진의 계기진도는 경기 연천군 3, 경기 김포·동두천·파주·포천, 강원 철원군 2로 이는 각각 '실내, 특히 건물 위층 사람이 현저히 느끼며 정차된 차가 약간 흔들리는 정도'와 '조용한 상태나 건물 위층의 소수만 느끼는 정도'의 흔들림을 말합니다.이번에 발생한 지진은 올해 한반도에서 발생한 지진 중 규모가 가장 큽니다.올해 한반도와 주변 해역에서는 규모 2.0 이상 지진이 총 8차례 발생했습니다.규모 3.0 이상 지진이 발생한 것은 올해 들어 처음으로, 다른 7차례는 규모 2.0에서 3.0 사이였습니다.이번 지진의 진앙 반경 50㎞ 이내서 지진이 발생한 것은 1978년 이래 19번째입니다.최대 규모는 지난해 5월 10일 발생한 규모 3.3의 지진입니다.기상청은 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다"며 "안전에 유의하기를 바란다"고 밝혔습니다.(사진=기상청 제공, 연합뉴스)