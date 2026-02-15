뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

사업소득 '초양극화'…상하위 20% 격차 처음 100배 넘어

홍영재 기자
작성 2026.02.15 10:07 조회수
사업소득 '초양극화'…상하위 20% 격차 처음 100배 넘어
▲ 국민의힘 박성훈 의원

사업소득 양극화가 날이 갈수록 심해지면서 상·하위 20%의 격차가 처음으로 100배를 넘어섰습니다.

15일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 제출받은 종합소득세 신고자의 사업소득 신고 현황에 따르면, 2024년 귀속 사업소득 상위 20%는 7천30만원을 신고했습니다.

하위 20%는 69만원으로, 상위 20%와 하위 20%의 격차를 나타내는 '5분위 배율'은 101.9를 기록했습니다.

상위 20%가 하위 20%보다 101.9배 더 많이 벌었다는 뜻입니다.

5분위 배율은 2021년 귀속 때는 87.0배였지만, 2022년 98.6배에 이어 2023년 99.4배를 기록한 뒤 2024년 100배를 넘었습니다.

고소득자일수록 소득이 더 많이 늘고 저소득자는 소득이 뒷걸음질하면서 격차가 더 벌어졌습니다.

2024년 귀속 기준으로 상위 0.1%는 전년보다 8.1% 늘어난 16억9천30만원을 신고했습니다.

상위 1%도 4억8천758만원으로 3.7% 증가했습니다.

이와 달리 상위 10%(1억1천451만원)·상위 20%(7천30만원)는 각각 1.3%·1.0% 증가에 그쳤고 하위 20%(69만원)는 1.4% 감소했습니다.

지역별로도 양극화가 뚜렷했습니다.

2024년 귀속 기준 전국 17개 시도의 상위 0.1%를 비교한 결과, 서울이 28억 2천288만 원을 신고해 1위를 기록했습니다.

서울은 가장 낮은 경북(10억 6천517만 원)의 2.7배 수준이었습니다.

2위를 기록한 대구(19억 978만 원) 보다도 9억 1천310만 원 많았습니다.

상위 1%도 서울이 7억 5천168만 원으로 1위였으며, 17위인 인천(3억 4천378만 원)의 2.2배 수준이었습니다.

서울은 사업 소득이 불균형이 가장 심한 지역입니다.

줄을 세웠을 때 전체의 가운데인 중윗값을 보면 서울이 568만 원으로 전국 꼴찌였습니다.

서울의 최상위권 사업소득자는 사업 소득이 전국 최고 수준이지만 절반은 전국에서 평균 벌이가 가장 적습니다.

대구는 전체 평균(2천492만 원), 상위 10%(1억 5천894만 원), 중윗값(732만 원)에서 모두 전국 1위였습니다.

박성훈 의원은 "서울 쏠림 현상이 결국 지역 간 소득 격차뿐 아니라 서울 내 소득 격차로 귀결되고 있다"며 "선거용 통합이나 현금 살포식 땜질 처방이 아닌, 실질적인 지역 경제 활성화와 격차 완화를 위한 대책 마련이 시급하다"고 강조했습니다.

(사진=박성훈의원실 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지