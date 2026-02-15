미국 악시오스 "트럼프-네타냐후, 이란 대중국 석유수출 차단 동의"

▲ 도널드 트럼프 미 대통령(왼쪽)과 네타냐후 이스라엘 총리

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 최근 백악관 회동에서 이란 경제 압박 수위를 최고조로 끌어올리기로 합의했다고 미 인터넷 매체 악시오스가 14일(현지시간) 보도했습니다.특히 두 정상은 이란의 최대 자금줄인 대(對)중국 석유 수출 차단에 주력하기로 한 것으로 전해졌습니다.악시오스에 따르면 트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 지난 11일 백악관에서 비공개로 만나 이 같은 내용의 이란 제재 방안에 동의했습니다.양측은 이란 경제의 생명줄인 석유 수출, 그중에서도 전체 수출량의 80% 이상을 차지하는 중국으로의 판매를 집중적으로 파고들기로 했습니다.중국이 이란산 원유 구매를 줄이면 이란이 겪을 경제적 타격이 극대화돼 핵 협상 테이블에서 양보를 얻어낼 수 있다는 계산입니다.미 고위 당국자는 "우리는 이란의 중국 석유 판매 등을 겨냥해 최대 압박을, 전력을 다해 가하기로 합의했다"고 전했습니다.이를 위해 트럼프 대통령은 지난 6일 서명한 행정명령을 적극 활용할 전망입니다.이 행정명령은 이란과 거래하는 제3국에 최대 25%의 관세를 부과할 수 있는 권한을 대통령에게 부여하고 있습니다.다만 중국에 대한 관세 부과는 미중 관계에 새로운 뇌관이 될 수 있다는 우려도 제기됩니다.미국은 현재 희토류 자석 공급망 유지와 오는 4월로 예정된 미중 베이징 정상회담 등을 고려해 중국과의 관계 관리에 신경 쓰고 있기 때문입니다.트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 '핵으로 무장한 이란을 용납할 수 없다'는 최종 목표에는 동의했지만, 그 해법을 두고는 미묘한 시각차를 드러냈다고 악시오스는 전했습니다.미국과 이란은 오는 17일 스위스 제네바에서 2차 핵 협상을 가질 예정입니다.윗코프와 쿠슈너 등 미국 대표단은 지난 6일 오만 수도 무스카트에서 열린 1차 핵 협상에서 이란 측에 메시지를 전달했으며, 제네바 회담에서 이란의 공식 답변을 기대하고 있습니다.