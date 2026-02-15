뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

탁구 김나영-유한나, WTT 첸나이 준우승

홍석준 기자
작성 2026.02.15 08:08 조회수
탁구 김나영-유한나, WTT 첸나이 준우승
▲ WTT 첸나이 대회 여자복식에 나선 김나영(오른쪽)과 유한나

한국 탁구의 '환상 콤비'인 김나영-유한나(포스코인터내셔널), 임종훈-오준성(한국거래소) 조가 월드테이블테니스(WTT) 스타 컨텐더 첸나이 2026에서 나란히 준우승에 그쳤습니다.

김나영-유한나(포스코인터내셔널) 조는 현지시간 14일 인도 첸나이에서 열린 대회 여자복식 결승에서 일본의 요코이 사쿠라-아오키 사치 조에 게임 점수 1-3(6-11 11-6 8-11 8-11)으로 무릎을 꿇었습니다.

이로써 지난해 WTT 3관왕(타이위안·라고스·스코피예)에 올랐던 세계랭킹 4위 김나영-유한나 조는 이번 대회를 준우승으로 마감했습니다.

김나영-유한나는 요코이-아오키 조를 맞아 첫 게임을 잃고 2게임을 11-6으로 따냈지만, 3·4게임을 잇달아 내주며 올해 첫 우승에 실패했습니다.

남자 복식의 임종훈-오준성 듀오는 티보 포레-플라비엥 코통(프랑스) 조와 결승 대결을 앞두고 오준성이 발목 부상으로 기권하면서 준우승이 확정됐습니다.

임종훈과 오준성은 작년 WTT 시리즈에서 스타 컨텐더 무스카트 대회와 스코피예 대회를 제패하며 2관왕을 합작했으나 이번엔 아쉬운 준우승에 만족해야 했습니다.

오준성은 남자 단식에서도 8강에 올랐으나 부상 여파로 기권했습니다.

박강현(미래에셋증권)은 독일의 백전노장 디미트리 오브차로프를 3-2로 따돌리고 남자 단식 4강에 합류했습니다.

여자 단식 8강에 올랐던 이은혜(대한항공)는 일본의 히라노 미유에게 0-3으로 완패해 준결승에 오르지 못했고, 주천희(삼성생명)와 김나영은 16강 문턱을 넘지 못했습니다.

(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지