[속보] 쇼트트랙 황대헌, 동계 올림픽 남자 1,500ｍ 은메달

SBS 뉴스
작성 2026.02.15 07:04 수정 2026.02.15 07:09
[속보] 쇼트트랙 황대헌, 동계 올림픽 남자 1,500ｍ 은메달
▲  14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준준결승에 출전한 황대헌이 경기를 펼치고 있다.

쇼트트랙 남자 대표팀 황대헌(강원도청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 1,500ｍ에서 은메달을 획득했습니다.

황대헌은 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 1,500ｍ 결승에서 2분 12초 304의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드)에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 시상대에 올랐습니다.

2018 평창 동계 올림픽 남자 500ｍ 은메달, 2022 베이징 동계 올림픽 남자 1,500ｍ 금메달, 남자 5,000ｍ 계주 은메달을 딴 황대헌은 3개 대회 연속 메달 획득에 성공했습니다.

한국은 8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 10일 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 13일 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달), 쇼트트랙 남자 1,000ｍ 임종언(고양시청)에 이어 이날까지 총 5개의 메달을 수확했습니다.

(사진=연합뉴스)

(SBS 디지털뉴스부)
