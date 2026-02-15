'1호 금메달' 최가온, 오메가 시계 주인공 됐다

▲ 오메가 '스피드마스터 38mm 밀라노·코르티나 2026' 시계를 선물 받은 최가온

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한국 선수단 '1호 금메달리스트' 최가온(세화여고)이 올림픽 공식 타임키퍼 오메가로부터 고급 손목시계를 선물로 받았습니다.오메가는 오늘 "이탈리아 밀라노 오메가 하우스에서 최가온에게 올림픽 기념 에디션인 '스피드마스터 38mm 밀라노·코르티나 2026'을 선물했다"고 밝혔습니다.레이널드 애슐리만 오메가 회장 겸 최고경영자(CEO)가 최가온에게 직접 시계를 전달했습니다.오메가는 이번 대회를 앞두고 한국 선수단 1호 금메달리스트에게 '올림픽 에디션 시계'를 주기로 약속했고, 최가온이 영광의 주인공이 됐습니다.최가온은 지난 13일 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 극적인 역전 드라마를 연출하며 금메달을 목에 걸었습니다.최가온은 "첫 번째와 두 번째 시기에서 아쉬움이 컸지만, 마지막까지 나의 경기를 하자고 스스로 다짐했다"라며 "금메달이라는 결과도 실감이 나지 않는데 뜻깊은 선물까지 받게 돼 영광"이라고 말했습니다.오메가는 2012년 런던 하계 올림픽, 2014년 소치 동계 올림픽, 2016년 리우데자네이루 하계 올림픽, 2022년 베이징 동계 올림픽, 2024년 파리 하계 올림픽, 그리고 이번 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽까지 6차례 올림픽 에디션 시계 수여 행사를 진행했습니다.2012년 런던 대회에서 진종오(사격)가 처음 시계를 받았고, 이상화(스피드스케이팅·2014 소치), 남자 양궁 대표팀(2016 리우), 황대헌·최민정(쇼트트랙·2022 베이징), 오상욱(펜싱)·오예진(사격·이상 2024 파리), 최가온(스노보드·2026 밀라노·코르티나담페초)이 시계를 받았습니다.(사진=오메가 제공, 연합뉴스)