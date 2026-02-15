쇼트트랙 최민정·김길리·노도희, 여자 1,000m 준준결승 진출

▲ (왼쪽부터) 쇼트트랙 노도희·최민정·김길리가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1,000ｍ 예선을 통과했다.

쇼트트랙 여자 대표팀 최민정, 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1,000m 예선을 가볍게 통과했습니다.최민정은 오늘(15일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 1,000m 예선 5조에서 1분 26초 925의 기록으로 1위에 올랐습니다.이로써 최민정은 각 조 상위 2명의 선수, 그리고 8개 조 3위 선수 8명 중 기록 순으로 상위 4명의 선수가 진출하는 준준결승 티켓을 획득했습니다.최민정은 경기를 치른 32명의 선수 중 가장 좋은 기록을 낼 정도로 완벽한 레이스를 펼쳤습니다.3위로 레이스를 시작한 최민정은 결승선 7바퀴를 남기고 2위로 올라섰고, 결승선 5바퀴를 앞두고 인 코스를 파고들어 선두를 꿰찼습니다.이후 속도를 높이면서 여유 있게 결승선을 통과했습니다.김길리는 8조에서 1분 29초 656의 기록으로 1위에 오르며 예선을 통과했습니다.결승선을 6바퀴 남기고 직선 주로에서 인 코스를 노려 선두를 달리던 미헬러 펠제부르(네덜란드)를 제치고 1위로 올라섰습니다.이후 선두 자리를 유지하며 별다른 위기 없이 경기를 끝냈습니다.김길리는 레이스 직후 펠제부르와 부딪혀 넘어졌으나 큰 부상 없이 일어났습니다.노도희는 2조에서 1분 30초 097의 기록으로 하너 데스멋(벨기에)에 이어 2위로 예선을 통과했습니다.여자 1,000m 메달 레이스는 내일 열립니다.(사진=연합뉴스)