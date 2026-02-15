'챗GPT 저격' 슈퍼볼 광고한 클로드, 이용자 11% 급증

▲ AI

챗GPT의 광고 도입을 풍자하는 광고를 내보낸 앤트로픽의 인공지능(AI) 모델 '클로드' 이용자가 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났습니다.14일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치에 따르면 투자은행 BNP파리바는 앤트로픽이 최근 미식축구 '슈퍼볼'에서 해당 광고를 내보낸 이후 일일활성사용자(DAU)가 11% 급증한 것으로 분석했습니다.같은 기간 오픈AI의 챗GPT의 DAU는 2.7%, 구글 제미나이는 1.4% 늘어나는 데 그쳤습니다.스마트폰 데이터분석업체 앱피겨스는 클로드는 미국 내 스마트폰 앱 장터에서 지난 8∼10일 14만 8천 회 다운로드 된 것으로 집계했는데, 이는 5∼7일 다운로드 수(11만 2천 회)와 견줘 32% 늘어난 것입니다.클로드는 애플 앱스토어 무료 앱 순위에서도 7위를 기록해 출시 이래 가장 높은 자리에 올랐으며, 웹페이지 방문자 수도 6.5% 뛰었습니다.클로드 이용자 수가 단기간에 급증한 것은 미국 최대 스포츠 행사인 슈퍼볼 광고를 통해 1위 서비스인 챗GPT의 광고 도입을 저격한 영향으로 풀이됩니다.이 광고는 어머니와 관계를 개선해보고자 하는 아들에게 데이팅 사이트를 추천하거나, 운동의 효과를 빠르게 누리는 방법에 관한 질문에 키 높이 깔창을 제안하는 등 AI에 조언을 구하는 사람들이 엉뚱한 광고에 노출될 우려를 제기하는 블랙코미디 형식으로 제작됐습니다.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 이 광고가 재미있다고 언급하면서도 "기만적이고 부정직하다"고 비판하는 등 부정적 여론 형성을 우려하는 반응을 보였습니다.테크크런치는 이 광고와 함께 앤트로픽이 지난 5일 공개한 '클로드 오퍼스 4.6' 출시 효과가 겹쳐 이와 같은 이용자 증가가 이뤄진 것으로 분석했습니다.다만 클로드의 월간활성사용자(MAU) 추정치는 여전히 2억∼3억 명으로, 챗GPT와 제미나이의 7억∼9억 명보다 크게 낮은 것으로 평가됩니다.