'챗GPT 저격' 슈퍼볼 광고한 클로드, 이용자 11% 급증

▲ AI
챗GPT의 광고 도입을 풍자하는 광고를 내보낸 앤트로픽의 인공지능(AI) 모델 '클로드' 이용자가 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났습니다.
14일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치에 따르면 투자은행 BNP파리바는 앤트로픽이 최근 미식축구 '슈퍼볼'에서 해당 광고를 내보낸 이후 일일활성사용자(DAU)가 11% 급증한 것으로 분석했습니다.
같은 기간 오픈AI의 챗GPT의 DAU는 2.7%, 구글 제미나이는 1.4% 늘어나는 데 그쳤습니다.
스마트폰 데이터분석업체 앱피겨스는 클로드는 미국 내 스마트폰 앱 장터에서 지난 8∼10일 14만 8천 회 다운로드 된 것으로 집계했는데, 이는 5∼7일 다운로드 수(11만 2천 회)와 견줘 32% 늘어난 것입니다.
클로드는 애플 앱스토어 무료 앱 순위에서도 7위를 기록해 출시 이래 가장 높은 자리에 올랐으며, 웹페이지 방문자 수도 6.5% 뛰었습니다.
클로드 이용자 수가 단기간에 급증한 것은 미국 최대 스포츠 행사인 슈퍼볼 광고를 통해 1위 서비스인 챗GPT의 광고 도입을 저격한 영향으로 풀이됩니다.
이 광고는 어머니와 관계를 개선해보고자 하는 아들에게 데이팅 사이트를 추천하거나, 운동의 효과를 빠르게 누리는 방법에 관한 질문에 키 높이 깔창을 제안하는 등 AI에 조언을 구하는 사람들이 엉뚱한 광고에 노출될 우려를 제기하는 블랙코미디 형식으로 제작됐습니다.
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 이 광고가 재미있다고 언급하면서도 "기만적이고 부정직하다"고 비판하는 등 부정적 여론 형성을 우려하는 반응을 보였습니다.
테크크런치는 이 광고와 함께 앤트로픽이 지난 5일 공개한 '클로드 오퍼스 4.6' 출시 효과가 겹쳐 이와 같은 이용자 증가가 이뤄진 것으로 분석했습니다.
다만 클로드의 월간활성사용자(MAU) 추정치는 여전히 2억∼3억 명으로, 챗GPT와 제미나이의 7억∼9억 명보다 크게 낮은 것으로 평가됩니다.
댓글