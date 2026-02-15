뉴스
'귀화 태극전사' 압바꾸모바, 바이애슬론 여자 스프린트 58위

홍석준 기자
작성 2026.02.15 03:52 조회수
'귀화 태극전사' 압바꾸모바, 바이애슬론 여자 스프린트 58위
▲ 압바꾸모바의 스프린트 경기 모습

'귀화 한국인' 예카테리나 압바꾸모바가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 바이애슬론 스프린트 경기에서 58위에 올랐습니다.

압바꾸모바는 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 대회 바이애슬론 여자 7.5㎞ 스프린트에서 23분 18초 3의 기록으로 총 91명의 선수 중 58위에 자리했습니다.

바이애슬론은 크로스컨트리와 사격을 결합한 종목입니다.

러시아 청소년 대표 출신인 압바꾸모바는 2016년 귀화해 우리나라 대표로 뛰며 2018년 평창 동계 올림픽 때 15km 개인 경기에서 16위에 올라 한국 여자 선수 올림픽 최고 순위 기록을 세운 선수입니다.

지난해 하얼빈 동계 아시안게임에서는 7.5km 스프린트에서 우승해 한국 바이애슬론에 사상 첫 금메달을 안기기도 했습니다.

그는 이번 대회에선 11일 15km 개인 경기에서 63위에 올랐고, 스프린트 종목에서는 순위를 다소 끌어올렸습니다.

압바꾸모바는 스프린트 60위 이내 선수가 출전할 수 있는 15일 여자 10km 추적 경기에는 나설 수 있게 됐습니다.

이 종목에선 노르웨이의 마렌 키르케이데가 20분 40초 8의 기록으로 우승을 차지했고, 프랑스의 오세안 미셸롱(20분 44초 6)과 루 장모노(21분 04초 5)가 은·동메달을 나눠 가졌습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
