푸틴 "러시아, 이란의 주권 수호 노력 지지"

▲ 2025년 12월 12일 투르크메니스탄에서 만난 이란-러시아 정상

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국으로부터 군사적 압력을 받는 이란을 향해 지지 의사를 밝혔다고 IRNA 통신 등 이란 매체가 14일(현지시간) 보도했습니다.푸틴 대통령은 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령에게 보낸 이란 이슬람혁명 47주년 축전에서 "러시아는 현재 어려운 국제 정세 속에서 이란이 주권과 정당한 이익을 수호하고, 국가 안보를 확보하려고 노력하는 것을 지지한다"고 밝혔습니다.푸틴 대통령은 양국이 포괄적 동반자 관계를 계속 강화하길 바란다고 덧붙였습니다.푸틴 대통령의 이 같은 언급은 미국이 최근 8개월 만에 핵협상을 재개한 이란을 향해 군사적 압박 수위를 최고조로 끌어올린 가운데 나왔습니다.전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 중동에 항공모함 전단 배치를 추가하겠다고 밝히며 "협상이 결렬될 경우에 대비해 필요할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 협상이 성공할 것으로 본다면서도 '이란 정권 교체를 바라느냐'는 질문에는 "그게 일어날 수 있는 가장 좋은 일인 것 같다"고 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)