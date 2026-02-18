'설 특집 콘서트 성시경' 성시경, "처음으로 목소리 안 나와, 은퇴까지 생각했다"…매니저 횡령에 '심경 고백'

성시경이 콘서트를 강행한 진짜 이유를 밝혔다.



14일 방송된 SBS '설 특집 콘서트 성시경'에서는 지난해 12월 데뷔 25주년 기념으로 진행된 성시경의 연말 콘서트 실황이 공개됐다.



이날 성시경은 콘서트를 열기까지 고민하게 된 진짜 이유를 밝혔다.



성시경은 "빨리 이야기하고 시작하겠다. 여러 가지 일이 있어서 너무 힘들었다"라며 말문을 열었다.



이어 그는 "그래서 몸이 상한 거 같다. 일본에서 아예 목소리가 안 나왔다. 태어나서 처음으로. 25년 만에 목소리가 안 나왔다. 너무 충격이었고 은퇴구나 생각했다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.



성시경은 "그래서 공연을 쉴까 생각하기도 했다. 그런데 왜 하기로 했냐면 걸어보고 싶었다. 좋아져보고 싶었다. 조금 염치가 없기도 하다 싶다"라며 말을 이어갔다. 그리고 심호흡을 하며 마음을 가다듬었다.



성시경은 "팬분들께 기대 보고 싶다 해야 되나? 앞서도 말했지만 이대로 안 하면 침잠될 거 같아서 그럴 때 팬분들의 힘을 빌리는 거 아닌가 하는 생각이 들었다. 나 스스로 퇴물이 되면 퇴물이 됐다고 밝힐 거다. 하지만 아직은 아니다. 오늘 모든 것을 쏟아부을 거다. 같이 노래해 달라. 힘을 얻겠다"라고 솔직한 마음을 밝혀 눈길을 끌었다.



지난해 성시경은 매니저의 횡령 사건으로 큰 피해를 입었고 이로 인해 크게 상심했던 것. 이에 오랜 계획되어 있던 공연 진행 여부에 대해서도 고민했던 것으로 밝혀져 안타까움을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)