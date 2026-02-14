뉴스
최혜진, LET 사우디 인터내셔널 공동 4위…윤이나 6위

홍석준 기자
LET PIF 사우디 인터내셔널 우승 헐 (사진=LET 소셜 미디어 사진, 연합뉴스)
▲ LET PIF 사우디 인터내셔널 우승 헐

최혜진이 레이디스유러피언투어(LET) PIF 사우디 레이디스 인터내셔널(총상금 500만 달러)에서 공동 4위에 올랐습니다.

최혜진은 14일 사우디아라비아 리야드 골프클럽(파72·6천640야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 3개와 보기 1개로 2언더파 70타를 쳤습니다.

최종 합계 17언더파 271타를 기록한 최혜진은 카를로타 시간다(스페인)와 함께 공동 4위로 대회를 마쳤습니다.

3라운드까지 다케다 리오(일본)와 함께 공동 1위를 달린 최혜진은 이날 선두 자리를 지키지 못하고 LET 2026시즌 개막전 우승 기회를 놓쳤습니다.

4라운드에서만 7타를 줄인 찰리 헐(잉글랜드)이 최종 합계 19언더파 269타로 우승했습니다.

LET 통산 5승을 달성한 헐은 우승 상금 75만 달러(약 10억 8천만 원)를 받았습니다.

이와이 아키에(일본)와 카산드라 알렉산더(남아프리카공화국)가 나란히 18언더파 270타로 1타 차 공동 2위에서 어깨를 나란히 했습니다.

한국 선수로는 최혜진 외에 윤이나가 16언더파 272타로 공동 6위에 올랐고, 고지원과 박혜준은 15언더파 273타로 공동 9위를 기록했습니다.

(사진=LET 소셜 미디어 사진, 연합뉴스)
