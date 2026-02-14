아! '0.98점 차'…"4위도 자랑스러워"

<앵커>



밀라노 동계올림픽에서 피겨의 간판 차준환 선수가 혼신의 연기를 펼치며 4위에 올랐습니다. 3위에 단 0.98점 뒤져 아쉽게 메달은 놓쳤지만, 한국 남자 피겨 역대 최고 성적을 달성했습니다.



밀라노에서 하성룡 기자입니다.



<기자>



프리스케이팅 곡 '미치광이를 위한 발라드'의 선율에 맞춰 연기를 시작한 차준환은 첫 점프 쿼드러플 살코를 완벽하게 뛰어 3.74점의 가산점을 받았습니다.



두 번째 점프가 아쉬웠습니다.



쿼드러플 토루프를 뛰다 넘어져 펜스에까지 부딪혔습니다.



큰 충격에도 혼신의 연기를 이어갔습니다.



남은 5번의 점프 과제를 깔끔하게 소화했고, 특유의 이나바우어로 팬들을 매료시켰습니다.



화려한 스핀을 끝으로 4년간 준비한 모든 걸 쏟아낸 차준환은 은반에 털썩 주저앉았고, 총점 273.92점을 받아 쇼트 6위에서 최종 4위로 뛰어올랐습니다.



베이징 올림픽 5위를 넘어 한국 남자 피겨 역대 최고 순위입니다.



[차준환/피겨 국가대표 : 베이징(올림픽) 때보다는 그래도 한 순위 더 올린 것에 대해서는 자랑스럽게 생각하는 것 같고요. 4위도 정말 저는 잘했다고 생각을 하고요.]



3위와 단 0.98점 차인 만큼 아쉬움은 남지만,



[차준환/피겨 국가대표 : 선수로서 어떻게 아쉽지 않을 수 있겠어요? (3위와) 정말 1점도 되지 않은 차이였고..]



부츠가 맞지 않고 연이은 부상에 시달리면서도, 포기하지 않고 꿈을 향해 달려오며 많은 것을 배웠다고 밝혔습니다.



[차준환/피겨 국가대표 : 밀라노는 '포기하지 않는 법'을 가장 많이 배운 것 같네요. 한 사람의 인생을 살아가는 데 있어서 정말 크게 배운 것 같습니다.]



그토록 바라던 시상대에 오르지는 못했지만, 3회 연속 올림픽에 출전해 메달에 도전한 차준환의 여정은 박수받기에 충분했습니다.



쇼트프로그램 1위 미국의 말리닌과 일본의 가기야마 등 우승 후보들이 점프 실수를 연발한 가운데, 카자흐스탄의 샤이도로프가 금메달을 차지하는 이변을 연출했습니다.



