'다주택 팔라' 날 세우더니…"강요 아냐" 이 대통령 돌연 SNS

이재명 대통령이 투기성 다주택자를 향한 경고는 집을 팔라는 강요가 아니라고 밝혔습니다.



이 대통령은 오늘 SNS인 엑스(X)를 통해 "투기에 따른 부당한 특혜를 회수하고, 상응하는 부담을 하게 하려는 것"이라고 설명했습니다.



과도한 불로소득을 노리는 다주택자 특혜를 회수하고 각종 보유 부담을 강화해 부동산 시장을 정상화하겠다는 겁니다.



투기성 다주택자 세제 강화 의지를 재확인한 겁니다.



그러면서 "정상화된 부동산 체제에서 경제적 손실을 감수하며 집을 소장품이나 과시용으로 여러 채 소유해도 괜찮다"고 말했습니다.



국민의힘 장동혁 대표가 부동산 겁박을 멈추라고 비판한 기사도 첨부했는데,사실상 야당 주장을 공개 반박한 모양새입니다.



관저에 살고 있으니 실거주가 아니라는 비판을 의식한 발언도 내놨습니다.



이 대통령은 "1주택으로 퇴직 후 돌아갈 집이라 주거용"이라며 "다주택자 취급을 말아달라"고 덧붙였습니다.



국민의힘은 즉각 반발했습니다.



시장 불안 조성하는 에스엔에스 정치 는 무책임한 선동이라는 겁니다.



국민의힘 박성훈 수석대변인은 이 대통령의 부동산 정치 최대 수혜자는 결국 더 큰 자산을 가진 이들이라고 비판했습니다.



이 대통령은 연일 다주택자 양도세 중과와 대출 연장 제한 등을 거론하며 압박 메시지를 내놓는 가운데, 야당이 강하게 반발하며 설전 양상을 보이고 있습니다.



