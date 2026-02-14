뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

인천∼백령 여객선, 낮 12시부터 운항 재개

송인호 기자
작성 2026.02.14 14:00 조회수
인천∼백령 여객선, 낮 12시부터 운항 재개
▲ 설 명절연휴를 앞둔 13일 인천 중구 인천항 연안여객터미널에서 섬 지역 고향 가는 길에 나섰던 귀성객들이 서해상 짙은 안개로 백령도행 여객선의 운항이 통제되자 발길을 돌리고 있다.

설 연휴 첫날인 오늘(14일) 짙은 안개로 오전 한때 중단됐던 인천~백령 항로 여객선 운항이 오후 들어 재개됐습니다.

한국해양교통안전공단 인천운항관리센터에 따르면 오늘 오전 8시 30분과 오전 9시 각각 출발 예정이던 인천발 백령행 여객선 두 척이 서해상의 짙은 안개로 인천 연안 여객터미널에서 발이 묶였습니다.

이 때문에 백령도나 대청도에서 설을 보내려던 귀성객 등 약 1천 명이 여객선 출항을 기다리며 터미널에 머물러야 했습니다.

다행히 안개가 서서히 걷히면서 오늘 낮 12시부터 백령행 여객선들은 순차적으로 운항을 재개했습니다.

이에 따라 인천 15개 항로 19척의 여객선 운항도 모두 정상화됐습니다.

인천 지방 해양 수산청은 오늘 하루 3천명이 인천 연안여객선을 이용할 것으로 예상했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
송인호 기자 사진
송인호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지