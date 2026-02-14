인천∼백령 여객선, 낮 12시부터 운항 재개

▲ 설 명절연휴를 앞둔 13일 인천 중구 인천항 연안여객터미널에서 섬 지역 고향 가는 길에 나섰던 귀성객들이 서해상 짙은 안개로 백령도행 여객선의 운항이 통제되자 발길을 돌리고 있다.

설 연휴 첫날인 오늘(14일) 짙은 안개로 오전 한때 중단됐던 인천~백령 항로 여객선 운항이 오후 들어 재개됐습니다.한국해양교통안전공단 인천운항관리센터에 따르면 오늘 오전 8시 30분과 오전 9시 각각 출발 예정이던 인천발 백령행 여객선 두 척이 서해상의 짙은 안개로 인천 연안 여객터미널에서 발이 묶였습니다.이 때문에 백령도나 대청도에서 설을 보내려던 귀성객 등 약 1천 명이 여객선 출항을 기다리며 터미널에 머물러야 했습니다.다행히 안개가 서서히 걷히면서 오늘 낮 12시부터 백령행 여객선들은 순차적으로 운항을 재개했습니다.이에 따라 인천 15개 항로 19척의 여객선 운항도 모두 정상화됐습니다.인천 지방 해양 수산청은 오늘 하루 3천명이 인천 연안여객선을 이용할 것으로 예상했습니다.(사진=연합뉴스)