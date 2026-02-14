이정현 공관위원장 "뜻 같은 세력과 협력…필요시 과감한 양보"

▲ 이정현 국민의힘 공천관리위원장

국민의힘 이정현 공천관리위원장은 오늘 6월 지방선거 및 국회의원 재보선 공천 문제와 관련해 "김영삼 대통령의 3당 합당과 김대중 대통령의 DJP(김대중·김종필) 연합처럼 더 큰 변화를 위해서는 때로 서로 다른 세력이 손을 잡는 용기가 필요하다"고 말했습니다.SNS에 글을 올린 이 위원장은 "우리 정치의 큰 전환은 연합과 타협 속에서 이루어져 왔다"고 말한 뒤 검토해야 할 이번 공천의 방식에 대해선 "뜻을 함께하는 세력과 협력하고 필요한 곳에서는 과감한 선택과 양보를 통해 포용과 통합의 길을 보여 줘야한다"고 설명했습니다.이 위원장은 이어 "청년과 정치 신인이 지방자치단체장이 될 수 있는 더 넓은 기회를 주는 세대교체의 공천도 함께 이루어질 때, 국민은 정치가 다시 변하고 있다고 느끼게 될 것"이라고 강조했습니다.해당 발언은 최근 국민의힘 장동혁 지도부가 당 윤리위원회를 통해 배현진 의원 등 친한계를 중징계한 상황 속에서 이른바, 반 이재명 연대를 추진하겠다는 뜻으로도 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)