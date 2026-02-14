서울→부산 5시간 50분…오후 6시쯤 풀릴 듯

<앵커>



설 연휴 첫날인 오늘(14일) 고향을 찾는 차량들이 늘면서 오전부터 곳곳에서 정체가 이어지고 있습니다. 서울요금소 나가 있는 취재기자 연결해 교통 상황 알아보겠습니다.



김태원 기자 본격 귀성길 정체가 시작됐습니까?



<기자>



네, 제가 새벽부터 이곳 서울요금소에서 지나가는 차량 통행을 지켜봤는데요.



확실히 날이 밝으면서 귀성길 차량이 더 많아진 상태입니다.



서울 방향으로는 차가 많지 않지만 하행선은 1시간쯤 전부터 정체가 절정에 달했습니다.



실시간 고속도로 CCTV 통해 자세한 교통상황 살펴보겠습니다.



먼저 경부고속도로 죽전 부근입니다.



양방향 차량이 많아지면서 흐름이 이전보다 원활하지 못한 상황입니다.



다음으로 서해안고속도로 순산터널 부근입니다.



서울 방향 흐름 원활하지만 목포 방향으로 차들이 거북이 운행을 하고 있습니다.



지금 서울에서 출발하면 부산까지 5시간 50분, 광주까지 4시간 40분 강릉까진 3시간 40분이 걸립니다.



한국도로공사는 오늘 하루에만 전국에서 485만 대의 차량이 이동할 걸로 내다봤습니다.



<앵커>



그럼 언제쯤 이동해야 덜 막힐까요?



<기자>



오늘 하루 서울로 올라오는 귀경 차량 흐름은 대체로 원활할 전망인데요.



반면, 지방으로 이동하는 귀성 차량 정체는 저녁 6시쯤부터 조금씩 풀릴 것으로 보입니다.



귀성길 정체는 일요일인 내일 오전, 귀경길 정체는 설 당일 오후에 가장 심할 것으로 도로공사는 내다봤습니다.



특히 설 당일엔 귀성·귀경객이 동시에 몰리면서 하루 통행량이 지난해 설보다 11% 증가한 615만 대로, 가장 혼잡할 것으로 보입니다.



국토교통부는 이번 연휴 기간 2천780만 명이 고속도로 등을 이용해 이동할 걸로 보고 있습니다.



설 연휴 기간 전국 고속도로 통행료는 내일부터 연휴 마지막 날인 18일까지 나흘 동안 면제됩니다.



(영상편집 : 이상민, 현장진행 : 박영일)