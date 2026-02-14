'추모 헬멧' 우크라이나 헤라스케비치, 출전 금지 처분에 항소 기각

▲ 러시아-우크라이나 전쟁으로 희생된 운동선수의 얼굴을 헬멧에 새긴 블라디슬라프 헤라스케비치

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 전쟁에서 숨진 동료 선수들을 추모하기 위해 '추모 헬멧'을 쓰고 스켈레톤 경기에 나서려다 출전 금지된 우크라이나의 블라디슬라프 헤라스케비치(27)가 국제스포츠중재재판소(CAS)에 제기한 항소가 기각됐습니다.AP통신은 오늘(14일) 스포츠중재재판소가 출전 금지를 취소해달라는 헤라스케비치의 항소를 기각했다고 보도했습니다.헤라스케비치의 헬멧 착용이 '어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다'는 올림픽 헌장 제50조 2항을 위반했다고 판단한 국제올림픽위원회(IOC)의 손을 들어준 것입니다.국제스포츠중재재판소 측은 "헤라스케비치의 추모 의도와 전쟁으로 우크라이나 국민과 선수들이 겪은 고통을 알리려는 시도에 전적으로 공감한다"면서도 "출전 금지 조치가 합리적이고 적절하다"고 밝혔습니다.헤라스케비츠 측은 이번 판결이 다른 선수들과의 형평성 측면에서 어긋난다고 주장했습니다.실제 이번 올림픽에서 미국 피겨 선수 막심 나우모프는 지난해 비행기 사고로 사망한 부모의 사진을 공개했고, 이탈리아 스노보더 롤란트 피슈날러는 작은 러시아 국기 이미지를 넣은 헬멧을 쓴 채 경기에 나섰고, 이스라엘 스켈레톤 선수 제러드 파이어스톤은 1972년 뮌헨 올림픽에서 사망한 자국 선수·코치 11명의 이름이 적힌 키파(유대교 전통 모자)를 경기 도중에 썼습니다.이에 대해 IOC 측은 이들 사례가 규정 위반이 아니었다고 반박했습니다.마크 애덤스 IOC 대변인은 "나우모프는 경기 중이 아닌 '키스앤크라이' 구역에서 사진을 공개했고, 피슈날러의 헬멧은 2014 소치 대회를 포함해 자신이 출전했던 모든 올림픽 개최지를 기리는 것이었다. 파이어스톤의 키파는 비니 모자에 가려져 있었다"고 설명했습니다.판결 직후 헤라스케비치는 "IOC는 역사의 잘못된 편에 서 있다"며 심정을 말했습니다.앞서 헤라스케비치는 러시아와의 전쟁으로 숨진 자국 선수들을 추모하기 위해 그들의 얼굴이 새겨진 헬멧을 쓰고 이번 올림픽 남자 스켈레톤 경기에 나서려다 국제올림픽위원회(IOC)로부터 출전 자격을 박탈당했습니다.그는 "사망한 선수들의 희생이 있어 우리가 여기에서 하나의 팀으로 경쟁할 수 있었다"며 "나는 그들을 배신할 수 없다"고 뜻을 굽히지 않았고, 국제스포츠중재재판소에 이의를 제기했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)