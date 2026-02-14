뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

탁구 임종훈-오준성·김나영-유한나 콤비, WTT 첸나이 결승행

배정훈 기자
작성 2026.02.14 11:40 조회수
탁구 임종훈-오준성·김나영-유한나 콤비, WTT 첸나이 결승행
▲ WTT 스타 컨텐더 첸나이 남자복식에 나선 임종훈(왼쪽)과 오준성

한국 탁구의 '환상 콤비'인 임종훈-오준성(이상 한국거래소) 조와 김나영-유한나(포스코인터내셔널) 조가 월드테이블테니스(WTT) 스타 컨텐더 첸나이 2026에서 나란히 결승에 올랐습니다.

임종훈-오준성 조는 어제 인도 첸나이에서 열린 대회 남자복식 준결승에서 인도의 하미트 데사이-사티얀 그나나세카란 조를 게임 점수 3-0(11-2 11-3 12-10)으로 완파했습니다.

이로써 임종훈-오준성 조는 결승에 올라 프랑스의 티보 포레-플리비엥 코통 조와 우승을 다툽니다.

임종훈-오준성 조는 작년 WTT 시리즈에서 스타 컨텐더 무스카트 대회와 스코피예 대회를 제패하며 2관왕을 합작했습니다.

임종훈-오준성 조는 1, 2게임을 여유 있게 따낸 뒤 듀스 접전을 펼친 3게임도 12-10으로 가져오며 결승 진출을 확정했습니다.

여자복식에 나선 김나영-유한나(포스코인터내셔널) 조도 준결승에서 인도의 하디 파텔-락시타 나라앙 조를 3-0(11-4 11-4 11-6)으로 일축하고 결승에 진출, 일본의 요코이 사쿠라-아오키 사치 조와 우승을 놓고 겨룹니다.

세계랭킹 4위인 김나영-유한나 조는 지난해 WTT 시리즈 스타 컨텐더 타이위안·라고스·스코피예 대회를 제패하며 3관왕을 달성한 콤비답게 큰 어려움 없이 결승행을 확정했습니다.

한편 남녀 단식에선 오준성, 박강현(미래에셋증권·이상 남자)과 김나영, 주천희(삼성생명), 이은혜(대한항공·이상 여자) 등 5명이 16강에 합류했습니다.

(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지