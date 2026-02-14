'트럼프 4월 방중' 앞두고 미중 외교장관 회담…"매우 건설적"

트럼프 미국 대통령이 4월 중국 방문 구상을 누차 거론한 가운데 미국과 중국의 외교 수장이 현지시간 13일 독일 뮌헨에서 만나 양국 관계 안정화와 고위급 교류 등 의제를 논의했습니다.



AP·AFP통신 등 외신들은 마코 루비오 미 국무장관과 왕이 중국 외교부장이 뮌헨안보회의 참석을 계기로 현지에서 약 1시간 동안 회동했다고 보도했습니다.



왕이 부장은 "시진핑 주석과 트럼프 대통령은 중미 관계 발전에 전략적 지침을 제시했다"며 "우리는 함께 양국 원수가 이룬 중요 공동인식을 잘 이행하고, 2026년이 중미가 상호존중·평화공존·협력윈윈으로 나아가는 한 해가 되도록 해야 한다"고 말했다고 중국 신화통신은 전했습니다.



왕 부장은 특히 "중미 간에는 대결보다 대화가 더 좋고, 충돌보다 협력이 더 좋으며, 제로섬보다는 윈윈이 더 좋다"면서 "평등·존중·호혜의 태도를 견지한다면, 양국은 서로의 우려를 해결하고 이견을 적절히 관리·통제할 방법을 찾아낼 수 있을 것"이라고 말했습니다.



신화통신은 "양측은 이번 회담이 긍정적이고 매우 건설적이었다는 데 의견을 같이했다"면서 "양국 정상이 이룬 중요 공동인식을 함께 이행하고, 정치·외교 채널의 조정 역할을 발휘하는 데 동의했으며, 양국 고위급 상호작용(교류)을 잘 지원하고, 영역별 대화 및 협력을 강화하며, 중미 관계가 안정되고 발전하도록 추동하는 데 동의했다"고 설명했습니다.



루비오 장관과 왕 부장은 지난해 7월 말레이시아에서 만난 데 이어 이번에 두 번째로 대면 회담을 가졌습니다.



이번 미중 외교장관 회담은 트럼프 대통령이 4월 방중 의사를 거론하고 있는 가운데 이뤄진 것입니다.



트럼프 대통령은 지난해 10월 부산에서 시진핑 주석과 회담한 뒤로 자신이 올해 4월에 중국을 방문하고 시 주석이 연말에 미국을 방문하는 문제를 여러 차례 언급한 바 있습니다.



미중 외교장관이 양국 고위급 상호작용을 잘 지원하는 데 동의했다는 발표가 중국에서 나오면서 트럼프 대통령의 방중이 가시화되는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.