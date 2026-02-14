트럼프 정부 또 하버드 흔들기…이번엔 "입학자료 내놔라" 소송

▲ 하버드대학교

반유대주의와 다양성 정책 등을 두고 하버드대학교와 번번이 충돌 중인 트럼프 미국 행정부가 이번에는 입학 과정에서 백인 지원자 차별이 없었는지 살펴보겠다며 관련 자료 제출을 요구하는 소송을 제기했습니다.AFP통신 등 외신들은 팸 본디 미국 법무장관이 현지시간 13일 법무부 보도자료를 통해 "하버드대는 입학 과정에서 차별이 없었는지를 보장하는 서류를 공개하지 않았다"며 소송 제기 목적을 설명했다고 보도했습니다.2023년 연방대법원이 내린 대학의 소수인종 우대 대입 정책 위헌 결정에 따라 법무부가 미국 내 대학이 백인 지원자를 차별하는지 조사 중인데, 하버드가 이에 제대로 협조하지 않았다는 것입니다.하미트 딜론 법무부 차관보도 같은 보도자료를 통해 "하버드가 차별을 중단했다면 이를 입증하는 데 필요한 자료를 기꺼이 제공해야 한다"고 강조했습니다.법무부는 이번 소송은 단순히 하버드가 입학 전형 과정에서 인종을 고려하는지 여부와 관련한 문서를 제출하도록 강제하기 위한 것이라며, 하버드를 인종 차별로 고발하는 것은 아니라고 설명했습니다.트럼프 행정부는 지난해 유대인 재학생을 노린 위협을 방치했다며 민권법 위반 통지서를 여러 명문대에 보냈고, 이를 바탕으로 벌금 부과, 연방 보조금 중단 등을 통보했습니다.다른 대학들이 트럼프 행정부와 협상해 연방 보조금 지원을 유지한 것과 달리 하버드는 해를 넘겨서도 합의를 보지 못한 상황입니다.트럼프 대통령은 계속 하버드대를 압박하고 있습니다.트럼프는 지난 2일엔 하버드가 적절치 않은 직업 훈련 프로그램 운영비 제공 의사를 밝혔다면서, 합의금을 10억 달러로 올리겠다고 발표했습니다.이어 미 국방부는 지난 7일 하버드대와의 모든 교류 프로그램을 중단한다고 발표했습니다.앞서 지난해 트럼프 행정부는 하버드에서 공부하거나 이 학교의 학자 교류 프로그램을 위해 미국에 입국하려는 외국인을 상대로 비자 발급을 제한하기도 했습니다.하버드대 측은 그동안 정부의 문의에 성실하게 대응해 왔다면서 법 준수에 최선을 다하고 있다는 입장을 내놨습니다.그러면서 "독립성을 포기하거나 헌법적 권리를 포기하지 않았다는 이유만으로 시작된 이런 보복 조치에 대해 계속 방어해 나갈 것"이라고 말했습니다.