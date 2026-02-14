설 연휴에 비행기 타는 72만명…가장 많이 가는 곳은 일본

올해 설 연휴 기간 인천국제공항을 통해 약 72만 명이 해외여행을 떠날 것으로 예상됩니다.



이번 연휴에 여행객들이 가장 많이 선택한 국가는 일본으로 나타났습니다.



14일 인천국제공항공사 등에 따르면 13∼18일 6일간 인천국제공항에서 총 71만 8천880명(환승객 포함)이 해외로 떠나는 것으로 집계됐습니다.



국가별로는 일본이 18만 5천432명으로 가장 많았고 중국이 12만 3천486명으로 뒤를 이었습니다.



동남아 국가들에는 20만 4천84명이, 유럽 국가들에는 3만 5천740명이 방문하는 것으로 파악됐습니다.



날짜별로는 14일 가장 많은 승객인 13만 675명이 해외로 떠날 것으로 예상됐고 연휴 마지막 날인 18일은 10만 4천721명으로 가장 적을 것으로 예측됐습니다.



공사는 연휴 기간 주차 수요 증가에 대비해 예비 주차 공간 4천550면을 마련하는 등 특별교통 대책을 펼칩니다.



공사 관계자는 "공항에 너무 일찍 도착할 경우 혼잡이 가중될 수 있다"며 "편리한 공항 이용을 위해 대중교통과 스마트 서비스를 적극 이용해 주실 것을 당부드린다"고 말했습니다.