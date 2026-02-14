뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

BTS 첫 완전체 화보 나왔다…"우리는 팀, 그것이 우리의 정체성"

심영구 기자
작성 2026.02.14 10:06 조회수
BTS 첫 완전체 화보 나왔다…"우리는 팀, 그것이 우리의 정체성"
▲ 그룹 방탄소년단(BTS) GQ 화보

방탄소년단(BTS)이 다음 달 20일 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발표를 앞두고 15개국의 패션지 표지 모델로 첫 완전체 화보를 공개했습니다.

14일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 한국을 비롯해 미국, 영국, 일본, 멕시코, 독일, 태국, 스페인, 이탈리아 등 15개국·지역의 GQ 표지 모델로 선정됐습니다.

빅히트뮤직은 "한국 아티스트가 이처럼 많은 지역의 커버를 동시에 맡은 것은 이번이 처음"이라고 소개했습니다.

방탄소년단은 인터뷰를 통해 새 앨범을 준비하며 느낀 솔직한 생각도 밝혔습니다.

멤버들은 "우리는 모두 개인으로서의 자신보다 팀을 더 소중히 여긴다. 우리는 팀으로 데뷔했고, 그것이 우리 정체성"이라고 말했습니다.

또 팬덤 '아미'에 대해서는 "사랑이 얼마나 큰지 가늠하기 어려울 정도"라며 "방탄소년단과 '아미'는 서로에게 영향을 주는 상호적인 관계다. 이런 사실을 느낄 때마다 우리가 어떤 메시지를 전해야 할지 깊이 고민하게 된다. 긍정적인 영향을 주고 싶다"라고 덧붙였습니다.

방탄소년단이 다음 달 20일 발표하는 5집 '아리랑'에는 팀의 정체성과 '지금의 방탄소년단'을 보여주는 14곡이 수록됩니다.

이들은 발매 다음 날인 21일에는 서울 광화문 광장에서 대규모 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)도 개최합니다.

이 공연은 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계됩니다.

(사진=GQ 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지