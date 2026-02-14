'국회 위증' 혐의 로저스 쿠팡 임시대표, 66억원 주식 보상 받는다

▲ 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표, 국회서 위증을 한 혐의로 고강도 조사 진행

국회 청문회 위증 혐의로 경찰 수사를 받는 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표가 66억 원 규모의 주식 보상을 받게 됐습니다.쿠팡 모회사인 쿠팡Inc는 로저스 대표가 성과연동 주식 보상(PSU) 조건을 충족해 클래스A 보통주 26만 9천588주를 받는다고 현지시간 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했습니다.쿠팡의 법무총괄 겸 최고관리책임자(CAO)인 로저스 대표는 2022년 3월 부여된 물량 2만 1천672주와 지난해 4월 부여된 물량 24만 7천916주를 받게 됩니다.뉴욕증권거래소에 상장된 쿠팡의 이날 정규장 종가 16.98달러를 기준으로 하면 457만 7천604달러, 약 65억 8천만 원 상당입니다.실제 주식 수령은 2022년 부여분은 다음 달 1일에, 지난해 부여분은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 이뤄집니다.단, 주식을 받으려면 수령일까지 계속 근무해야 합니다.이를 모두 받으면 로저스 대표가 보유한 쿠팡 주식은 71만 9천157주로 늘어나게 됩니다.다만, 로저스 대표에게 부여된 주식 보상의 조건은 공개되지 않았습니다.로저스 대표는 지난해 12월 30∼31일 열린 국회 청문회에서 쿠팡이 개인정보 유출 용의자를 접촉해 조사하고 노트북을 회수한 것이 국가정보원 등 우리 정부의 지시라고 주장했으나, 국정원은 이를 부인했습니다.경찰은 국회 과학기술정보방송통신위원회의 고발에 따라 로저스 대표를 국회 증언 감정법 위반 혐의로 입건해 한 차례 조사한 바 있습니다.