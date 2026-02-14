'이강인 교체 출전' PSG, 렌에 1대 3 완패… 선두 수성 '비상'

▲ 렌과 경기에서 공을 모는 PSG 이강인

축구 국가대표 미드필더 이강인을 교체 카드로 활용한 프랑스 파리 생제르맹(PSG)이 스타드 렌에 완패해 리그 선두 자리를 빼앗길 위기에 놓였습니다.PSG는 오늘(14일, 한국시간) 오전 이탈리아의 로아존 파르크에서 열린 2025-2026 프랑스 프로축구 리그1 22라운드 원정 경기에서 렌에 1대 3으로 졌습니다.리그1 7연승을 달리다 일격을 당한 PSG는 이로써 승점 51(16승 3무 3패)에 머물렀습니다.아직은 선두이지만 한 경기를 덜 치른 2위 랑스(승점 49)가 내일 열릴 15위 파리FC와의 원정경기에서 승리하면 1위 자리를 내주게 됩니다.3연패 사슬을 끊은 렌은 승점 34(9승 7무 6패)로 5위에 자리했습니다.지난 9일 올랭피크 마르세유와의 21라운드 홈 경기(5대 0 승)에서 후반 23분 교체 투입된 뒤 6분 만에 자신의 올 시즌 리그 2호 골(공식전 3호 골)을 터트렸던 이강인은 이날도 벤치에서 경기를 시작했습니다.이후 팀이 0대 1로 끌려가던 후반 15분 데지레 두에와 흐비차 크바라츠헬리아가 차례로 빠지면서 브래들리 바르콜라와 함께 그라운드를 밟았습니다.이강인은 경기가 끝날 때까지 뛰었고, 공격포인트는 쌓지 못했습니다.축구 통계 매체 풋몹에 따르면 이강인은 슈팅(유효슈팅) 1회, 패스 성공률 94%(18회 시도, 17회 성공), 기회 창출 2회, 드리블 성공률 100%(2회) 등을 기록하며 제 몫을 했지만, 팀 패배를 지켜봐야 했습니다.후반 추가시간 페널티아크 정면에서 왼발로 강하게 감아찬 공은 골키퍼가 쳐내 득점에 이르지는 못했습니다.전반 34분 역습 상황에서 무사 알 타마리에게 왼발 슈팅으로 선제골을 내준 PSG는 이강인이 투입된 뒤인 후반 24분 코너킥에 이은 에스테반 레폴의 헤딩 골로 두 골 차로 뒤졌습니다.곧바로 2분 뒤 우스만 뎀벨레의 헤더 골로 추격을 시작했으나 후반 36분 브릴 엠볼로에게 쐐기 골을 내주고 무릎을 꿇었습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)