하프파이프 6위 이채운 "벽 높지만 다시 도전할 것"

▲ 13일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 하프파이프 결선에서 이채운이 3차시기 경기를 펼치고 있다.

생애 두 번째 올림픽에서 결선 무대를 밟아 회심의 연기를 펼쳤으나 시상대에 오르지 못한 한국 스노보드 남자 하프파이프의 간판 이채운(경희대)은 "피눈물이 흐르도록 열심히 했는데, 세계의 벽은 높다는 것을 느꼈다"라며 아쉬워했습니다.이채운은 오늘(14일, 한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 스노보드 하프파이프 결선에서 87.5점을 받아 6위에 올랐습니다.2023년 세계선수권대회 우승자인 이채운은 이번 대회 메달을 노렸으나 뜻을 이루지 못했습니다.오늘 결선 1·2차 시기에서 연이은 실수로 연기를 끝까지 펼치지 못한 이채운은 마지막 3차 시기에서 올림픽을 바라보며 갈고닦아 온 '트리플콕 1천620' 기술을 무사히 해내며 성공적인 연기를 펼쳤습니다.4바퀴 반을 도는 이 기술을 실전에서 성공한 것은 세계에서 이채운이 처음인 것으로 전해집니다.마지막 순간에 준비한 것을 펼쳐 보인 이채운은 기도하며 간절하게 점수를 기다리다가 87.5점이 나오자 실망스러운 표정을 감추지 못했고, 대표팀 구성원, 관계자 등과 인사하면서는 눈물을 보였습니다.공동취재구역(믹스트존)에서 취재진을 만났을 때도 눈시울이 붉었고 울컥해 말을 잇지 못할 때도 있었습니다."3차 시기는 92점이나 92.5점 정도를 예상했다"고 털어놓은 이채운은 "그냥 저의 부족함이었던 것 같다"고 곱씹었습니다.그러면서 그는 "최초로 트리플콕 1천620을 성공했다는 것만으로도 스스로 자랑스럽다"며 아쉽지만 홀가분하다"라고 말했습니다.또 "3차 착지 이후에는 부담감을 이겨내고 해냈다는 생각이 먼저 들었다"며 "제이크 페이츠(미국) 선수가 '네가 1등이어야 한다. 내 마음속의 1등은 너'라고 말해줘서 마음이 좀 풀렸다"라고 말했습니다.이어 이채운은 "이번 시즌 내내 월드컵에서 결선에 올라갔으나 제대로 런을 성공하지 못해서 부담스럽고 힘들었는데, 이겨내고 할 수 있는 모든 것들을 했다는 것 자체가 스스로 자랑스럽다"라고 덧붙였습니다.2022년 베이징 동계 올림픽 때는 막차를 타 예선 18위로 결선에 나서지 못했던 그는 이번 대회에선 한국 남자 선수로는 최초로 올림픽 스노보드 하프파이프 결선에 진출하는 성과를 남겼습니다.2006년 4월생인 이채운은 4년 전 베이징 대회 때 만 16세가 채 되지 않았고, 지금도 만 20세가 되지 않았습니다.4년 뒤, 어쩌면 그 4년 뒤에도 그에겐 기회가 더 있을지 모릅니다.이채운은 "다음 올림픽은 그냥 죽었다고 생각하며 더 많은 훈련을 해야겠다"며 "시상대 가장 높은 곳에 오를 수 있게 더 열심히 하겠다"고 이를 악물었습니다.금·은·동메달을 획득한 도쓰카 유토(일본·95점), 스코티 제임스(호주·93.5점), 야마다 류세이(일본·92점)를 비롯해 이날 남자 하프파이프 결선에선 4명이나 90점대 점수를 받았습니다.대회 결과를 보며 이채운은 "정말 다들 미친 것 같다"고 혀를 내두르며 "시상대에 오르려면 제가 더 미칠 수밖에 없는 것 같다"며 새로운 4년을 기약했습니다.